Madagascar: Mahery Lanto Manandafy - Liberté provisoire depuis hier

Trois jours après son mandat de dépôt à la maison centrale d'Ambalatavoahangy (Toamasina), Mahery Lanto Manandafy dit Malama a bénéficié d'une libération provisoire depuis hier.

Il n'a pas tardé à partager ses émotions sur facebook : « le petit Malama est libéré et son séjour en prison s'est bien passé : des agents pénitenciers accueillants, il y avait aussi des gens que je ne connaissent pas avant, mais qui m'ont offert à manger et des équipements nécessaires pour mon incarcération ». Il a tenu, encore une fois, fait une excuse publique à l'endroit du plaignant, M. Benessy Sébastien, sénateur et docteur de son état. La date de son procès n'est pas encore connue. Cette libération serait le signe d'une clémence de la part des autorités envers le concerné.

Pour rappel, il a été poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles via son compte facebook. Une chose qu'il a tenté de réparer pour éviter toute poursuite judiciaire. En vain. La partie civile a engagé sa plainte dès le lendemain de l'acte et deux semaine après, Malama s'est retrouvé en prison. Fils du président fondateur du parti politique MFM, sa présence sur le réseau social gêne plus d'un, surtout du côté de l'administration. Il n'en est pas à sa première frasque judiciaire et son visage est devenu familier aux enquêteurs du service cybercriminalité.

Sur certains cas, il a déjà frôlé la porte de la prison mais a toujours réussi à esquiver ses charges. A travers quelques-unes de ses publications, il savait qu'un jour ou l'autre, il finirait par croupir en prison avec des coups purement politiques. Son intuition a fini par se produire à la seule différence que son incarcération n'est pas d'origine politique mais à la suite d'un litige avec un particulier.

En tous cas, ses « followers » sur le réseau social sont ravis de la décision de la justice sur la libération provisoire. Pour eux, Malama est un élément clé des « 6% », ces facebookers qui sont omniprésents, bien que virtuels, dans les débats publics et qui sont devenus en quelque sorte des gardiens de la bonne gouvernance.