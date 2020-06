Cote d'Ivoire: Sécurisation du processus électoral - Le Général Apalo Touré appelle les officiers de gendarmerie à la vigilance

Le général de division, Commandant supérieur de la gendarmerie nationale Alexandre, Apalo Touré, a demandé aux officiers supérieurs de la gendarmerie de redoubler de vigilance durant la sécurisation du processus qui doit aboutir à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain.

C'était le 22 juin, lors de la 4e session de formation de deux jours au profit de trente officiers supérieurs de la gendarmerie.

Elle a été organisée par le Programme pour le dialogue sur la sécurité en Afrique subsaharienne (Sipodi) de la Konrad-Adenauer-Stiftung, en collaboration avec le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.

Pour lui, cette élection se prépare et se déroulera, sauf changement, dans des conditions particulières dues à la pandémie à Coronavirus et surtout aux menaces d'attaques terroristes.

C'est pourquoi il les a exhortés à la vigilance, autant pour le respect des mesures barrières que pour la sécurisation des personnes, des biens et des institutions de la République.

« Demeurez attentifs à tout ce qui sera dit au cours de ces deux jours de formation surtout concernant les questions de renseignements », a conseillé le général de la gendarmerie.

Avant de saluer l'initiative de la fondation allemande qui permettra aux officiers de disposer de valeurs ajoutées nécessaires pour l'accomplissement de la mission qui leur sera confiée.

Au nom de la Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr Toussaint Kounouho, chargé de programme, s'est dit heureux du déroulement de la formation à l'école de la gendarmerie, après les casernes de Bouaké et Korhogo.

C'est, selon lui, une façon pour l'Allemagne de renouveler son soutien à la prévention des violences électorales et à l'enracinement d'une culture de paix et de sécurité en période électorale, en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région.

Parce qu'en Afrique, a-t-il précisé, les élections constituent encore, fort malheureusement, l'un des premiers facteurs de la violence et des conflits dans de nombreux pays.

« Toutes les étapes d'une élection à savoir la préparation, le déroulement et la proclamation des résultats, sont des moments de la vie de nos États sujets à des tensions, souvent vives ou modérées, mais qui peuvent aboutir, le plus souvent, à une confrontation grave menaçant la stabilité politique, la paix et la cohésion sociale », a rappelé Dr Toussaint.

C'est pour cette raison qu'il croit que cette formation qui a pour thème « la gestion de la sécurité en contexte d'élection » destinée à 180 officiers de police et gendarmerie en situation de poste ou de commandement sera profitable à la Côte d'Ivoire.