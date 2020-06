Cote d'Ivoire: Tafiré - Le corps enseignants « armé » pour y faire face à la lutte contre la COVID-19

Le corps enseignant des sous-préfectures de Tafiré, Badikaha et Niédiékaha est désormais « armé » pour faire face à la Covid-19.

En effet, la coordination des cadres et élus de ces trois sous-préfectures qui est très actif sur le terrain de la lutte contre cette pandémie, a, le 19 juin 2020, au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre la cour de la mairie de Tafiré, remis 5 000 caches-nez au corps enseignant.

Et ce, à travers l'inspection de l'enseignement pré-scolaire et primaire de ladite localité et une enveloppe de 500 000 FCFA en vue de leur permettre de continuer à mener la sensibilisation.

Abou Sié Ouattara, président de ladite coordination, par ailleurs, directeur général des impôts, qui a reconnu que le corps enseignant est très exposé face à cette pandémie, a voulu, par ce modeste geste, l'aider à continuer à enseigner les enfants en toute quiétude.

« C'est un geste symbolique que nous apportons à la famille éducative et qui nous doit rappeler à tout instant qu'il faut rester vigilant, attentif et continuer la sensibilisation face à cette pandémie », a-t-il déclaré.

C'est pourquoi, il a saisi cette tribune pour encore sensibiliser au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. « Nous demandons aux populations au respect des mesures barrières que nous impose cette pandémie », a-t-il conseillé.

Après avoir réceptionné le don au nom de Jacqueline Koné, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Tafiré, Réné Yéo, conseiller pédagogique d'inspection, a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude aux cadres et aux élus de la région dont les actions multiples pour le bien-être des populations ne se comptent plus.

Pour sa part, au nom du conseil municipal, Seydou Coulibaly, premier adjoint au maire, représentant, Sounkalo Coulibaly dit Charles Sanga, maire de Tafiré, a tenu à saluer ce geste fort à l'endroit des enseignants et des apprenants.

Par conséquent, il a invité les chefs d'établissements, les enseignants et les élèves à s'engager résolument dans ce combat, afin d'utiliser à bon escient les kits qui leur ont été offerts.