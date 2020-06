Angola: Le PR nomme de nouvelles administrations pour la RNA, la TPA et les entreprises de télécommunications

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé lundi de nouveaux conseils d'administration pour la Radio nationale d'Angola (RNA), la Télévision publique d'Angola (TPA), l'Entreprise nationale des postes et des télégraphes d'Angola, ainsi que celui de l'Entreprise des télécommunications d'Angola (Angola Telecom).

Dans un communiqué de presse, la Maison civile du Président de la République déclare que le nouveau conseil d'administration de la RNA est composé de Pedro Afonso Cabral (président), Estanislau Baptista Garcia (administrateur exécutif en charge de l'information) et Cristina da Costa Nobre (administratrice exécutive en charge de l'administration et des finances).

Hamilton Fernandes Domingos (administrateur exécutif du secteur technique), António Sebastião Lino (administrateur exécutif du secteur de marketing et de coopération), Alexandre da Silva Africano Neto (administrateur non exécutif) et Paulo Julião Muacavula (administrateur non exécutif) intègrent aussi ce conseil d'administration de la RNA.

Auparavant, le Président João Lourenço a limogé Marcos António Quintino Lopes (président), Paula Marina Valério Alho Simons (administratrice exécutive en charge de l'information) et Fidel José Adão da Silva (administrateur exécutif pour l'administration et les finances) de ce conseil.

Il a également démis de leurs fonctions Cândido Gomes da Rocha Pinto (administrateur exécutif du secteur technique), Círia Angelina de Castro Monteiro Cassoma (administratrice exécutive du secteur de marketing et de coopération), José Fernandes Coelho da Cruz Neto (administrateur non exécutif) et Aguinaldo José Lino Cahilo (administrateur non exécutif).

Pour la Télévision publique d'Angola (TPA), le Chef de l'Etat a nommé Neto de Almeida Júnior Gaspar (administrateur exécutif en charge de l'information), Carlos Alberto Tomé da Silva Guimarães (administrateur exécutif du secteur technique), Ana Edite Pinto Ferreira Ribeiro (administratrice exécutive du marketing et de la coopération) et Ana Maria de Lemos Rodrigues de Gouveia (administratrice non exécutive).

Ces entités remplacent Paulo Julião Muacavula (administrateur exécutif du secteur de l'information), Ana Maria de Lemos Rodrigues de Gouveia (administratrice exécutive du secteur de marketing et de la coopération), Manuel Florindo Rosa dos Santos (administrateur exécutif du secteur technique) et José Graça Mendes (administrateur non exécutif). Pour le conseil d'administration de l'Entreprise nationale des postes et des télégraphes, le Chef de l'État a nommé Walter Alexandre Pereira Teixeira (président) et Denílson da Fonseca Costa (administrateur exécutif du domaine des technologies de l'information et de la communication).

Il a aussi désigné pour ce conseil d'administration, Manuel Pedro Quizembo (administrateur exécutif du marketing et des opérations), Verónica Evelise de Carvalho Neto da Costa (administratrice exécutive des finances) et Águeda Maria António Francisco Alexandre (administratrice exécutive des services administratifs et généraux).

Cependant, Maria Luísa Alves Andrade (présidente), Denilson da Fonseca Gola (administrateur), Mateus Gonzaga da Rocha Guimarães (administrateur), Aura da Anunciação Soares Simão de Andrade (administratrice) et Felícia Faustino Muteca Antunes (administratrice) ont été limogés de ce conseil. Enfin, le Président de la République a nommé Yuri Venâncio Bernardo da Silva (administrateur exécutif du secteur commercial et de marketing) et António Rodrigues Barbosa de Mascarenhas (administrateur exécutif en charge de logistique et de gestion des infrastructures) au conseil d'administration d'Angola Telecom.

Miguel Tandawembo Rodrigues Cazevo et António Sercal, tous deux administrateurs, ont été limogés de ce conseil.