Tunisie: Foot-Ligue 2 - Démarrage mercredi du festival des soirées de barrages

Tunis — Le championnat de la Ligue 2 de football professionnel reprend demain ses droits, à l'occasion des matches barrages pour l'accession à la Ligue 1 et ce, après l'interruption de toutes les activités sportives depuis mars dernier en raison de la pandémie liée au coronavirus.

Le championnat de la Ligue 2 tunisienne sera ainsi le premier sport collectif à reprendre en Tunisie et le premier dans le football africain.

Pour garantir le succès de cette reprise et en faire un véritable festival des "soirées de barrage", la Fédération tunisienne de football (FTF) a pris une série de mesures sanitaires et logistiques dont la diffusion en direct des différentes rencontres.

Les clubs en lice pour ces barrages dans la poule A sont: l'Olympique de Béja (32pts), l'Etoile olympique de Sidi Bouzid (28pts) et l'Avenir sportif de Réjiche (32pts) et El Gawafel Sportive de Gafsa (312pts) dans le groupe B. Un seul club accède à la Ligue 1 de football professionnel.

Les deux équipes en haut du classement (1er et 2e) de chaque poule jouent une double confrontation sur un terrain neutre et à huis clos et gardent chacun les points accumulés lors des précédentes journées. Le club qui aura obtenu le plus de points assurera son ascension.

C'est dans ce cadre que l'Olympique de Béja rencontrera demain mercredi l'EO Sidi Bouzid sur la pelouse du stade olympique de Radès à partir de 21h00, tandis que l'AS Réjiche sera confrontée à l'EGS Gafsa jeudi sur la même pelouse et à la même heure.

Dans la poule A, l'O Béja n'aura besoin que d'un seul point pour officialiser son retour parmi l'élite,alors que son adversaire, l'EO Sidi Bouzid, devra gagner par deux fois pour assurer son ascension.

Concernant la poule B, les barrages seront particulièrement disputés entre l'AS Réjiche (leader de la poule avec 32pts) et l'EGS Gafsa (31pts) pour un seul billet disponible. Le premier cherchera à obtenir deux points sur deux nuls voire une victoire et un nul pour boucler l'affaire.

S'agissant de la course au maintien, les 4 dernières équipes au classement de chaque groupe disputeront des confrontations directes entre elles, sous forme d'un mini-championnat. Chaque club gardera les points accumulés depuis le début de la saison et seuls les deux premiers de chaque poule évitent la relégation.

L'Association sportive de l'Ariana, rappelle-t-on, ne sera pas concernée par cette course au maintien du fait qu'elle a officiellement quitté la Ligue 2 et n'a donc plus aucune chance de maintien.

Les équipes concernées par le maintien sont;

Poule A

1- ES Radès 19pts

2- CS Msaken 18pts

3- SA Manzel Bourguiba 14pts

Poule B

1- ES Hammam-Sousse 15pts

2- AS Kasserine 14pts

3- AS Marsa 14pts

4- SS Sfaxien 13pts

A noter que la prochaine saison de la Ligue 2 de football professionnel démarrera le 31 octobre 2020.