Afrique: Banques - Le Triple A de la BAD confirmé

Cette note de l'agence de notation S&P Global Ratings salue les performances de l'institution financière en matière de gestion de risque et niveau de liquidité, entre autres critères.

Profil de risque de la Banque, adéquation de ses fonds propres, solidité de sa stratégie de financement et de son niveau de liquidité, soutien très fort de ses actionnaires, adéquation de son système de gouvernance et de gestion. Voilà les critères qui, observés de près ont permis à l'agence de notation financière S&P Global Ratings de confirmer, vendredi 19 juin 2020, la notation de crédit « AAA/A-1+ » à court et long terme attribuée à la Banque africaine de développement (BAD). Une note qui s'adosse à la dette de l'institution à long terme et qui est assortie d'une perspective stable.

Selon le communiqué de presse rendue publique par la BAD lundi 22 juin dernier, S&P Global a souligné l'augmentation historique de 115 milliards de dollars (environ 67,018 mille milliards de F) du capital de la Banque, que les actionnaires ont approuvée en octobre 2019, ainsi que la reconstitution du Fonds africain de développement, ce guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque, en décembre 2019. « La perspective stable de la notation reflète nos prévisions selon lesquelles, au cours des deux prochaines années, la Banque africaine de développement gérera avec prudence son capital, tout en maintenant un niveau de liquidité élevé assorti à un portefeuille de placement de qualité, et en poursuivant une stratégie de financement solide », explique l'agence de notation dans un communiqué, en prévoyant que les actionnaires continueront à apporter leur soutien en réglant leurs contributions au capital de la Banque, et que la BAD « continuera à bénéficier du traitement accordé aux créanciers privilégiés, et à gérer avec prudence la croissance des prêts accordés au secteur privé d'une façon conforme à son mandat. »

Par rapport au contexte actuel de pandémie du Covid-19, S&P Global Ratings pense que la BAD jouera un rôle clé de soutien à la région. La Banque est d'ailleurs assez présente de ses pays membres régionaux depuis le début de cette pandémie ave son corollaire de crise, à travers des aides et appuis divers (10 milliards de dollars soit plus de cinq mille milliards de F ont déjà été mis à disposition).

« Cette décision reflète la grande solidité financière de l'institution, sa gestion prudentielle du risque et la qualité de sa gouvernance. Nous allons maintenir la Banque à ce niveau d'excellence, avec le plein soutien de tous nos actionnaires, afin d'apporter à nos pays membres régionaux un appui essentiel en termes de financement, de connaissance et de soutien aux politiques, durant cette période de pandémie de Covid-19 », a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina.