Cameroun: Recensement de l'agriculture et l'élevage - 350 millions de F disponibles

La convention a été signée hier entre les coordonnateurs des deux structures, en présence des ministres en charge de l'agriculture et l'élevage et du représentant du Fida.

Tout a commencé en fin 2016 lorsque le gouvernement a organisé à Yaoundé une table ronde des partenaires techniques et financiers en vue de la mobilisation des financements pour le recensement général de l'agriculture et l'élevage (Rgae). L'une des recommandations de ces assises était l'identification de la rallonge budgétaire dans les projets et programmes du ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage en vue de répondre aux besoins de financement de ce recensement. Opération dont le but est de mettre à la disposition du gouvernement et des intervenants du secteur rural des données fiables, pertinentes et suffisamment désagrégées pour des besoins de choix stratégiques, de planification et de suivi/évaluation des initiatives en faveur du développement des activités agropastorales et halieutiques. C'est donc le Fonds international de développement agricole (Fida) via le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes (Pea-jeunes) qui va contribuer à l'avancée de ce projet.

La suite de ce processus a connu une nouvelle étape hier avec la signature d'une convention de partenariat entre le Rgae et le Pea-jeunes. Cérémonie qui s'est déroulée hier au ministère de l'Agriculture en présence du ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga. En fait, il s'agit d'une convention de collaboration entre le Pea-jeunes et le recensement général de l'agriculture et l'élevage qui va s'étendre sur deux ans pour un montant d'un milliard. 350 millions de F seront mis à disposition pour cette année. Comme l'a indiqué Caroline Onanina, représentante du Fida à cette cérémonie, cette « convention permettra au Pea-jeunes de collecter des données de type ménage du module de base du recensement et de fournir des informations statistiques structurelles fiables sur des exploitations agropastorales et leur environnement dans les quatre régions d'intervention du programme ».

Pour le Minader, les deux parties doivent se mettre au travail pour un démarrage effectif de cette activité. « La signature de la convention qui encadrera le partenariat entre le Rgae et le Pea-jeunes constitue la formalisation de l'accompagnement dont le Rgae a besoin pour la mise en œuvre complète de l'ensemble des phases de cette importante opération statistique.», a indiqué Gabriel Mbairobe tout en remerciant le Fida pour le soutien permanent qu'il apporte dans la conduite des projets et programmes du développement du secteur rural au Cameroun.