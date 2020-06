Ile Maurice: Météo - Chute de températures, rafales, anticyclone

Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Bien qu'une accalmie ait été notée hier, lundi 22 juin, et que le soleil ait fait son apparition sur l'ensemble de l'île, cette trêve sera de courte durée. En effet, un autre système anticyclonique remontera vers les Mascareignes, selon la station météorologique.

Cet assez fort anticyclone apportera de la pluie et un vent froid qui fera chuter le mercure. Des températures de 13°C et 15°C sont attendus sur les hauteurs et des rafales d'au moins 70-80km/h seront ressenties. Tout porte à croire que les effets se feront ressentir à partir de demain, mercredi voire jeudi.

La mer deviendra forte à nouveau, avec des houles australes d'au moins deux mètres. En attendant, la station météo prévoit des températures oscillant entre 14°C et 17°C sur les hauts. Alors que le thermomètre affichera entre 19°C et 22°C sur le littoral. Il y aura des passages nuageux et des averses par moments.