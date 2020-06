Sénégal: Protection de l'environnement et contre le bradage du Littoral - Les enseignants du supérieur en sit-in sur la Corniche ouest, ce 23 juin

Les associations de défense du littoral et le Collectif «Touche pas aux Mamelles» peuvent compter sur la participation à leur combat des universitaires résidents de la Cité des enseignants de Mermoz.

Dans une déclaration rendue publique, hier lundi, les membres du Comité de Lutte pour la Préservation du Littoral Sénégalais (CLPLS) de l'Association des Résidents de la Cité des Enseignants du Supérieur (ARCES) qui «disent non au bradage du littoral», convient tous les Sénégalais soucieux de la protection de l'environnement et du littoral à un sit-in, ce mercredi 23 juin, à la plage située en face de la Cité à Fenêtre-Mermoz sur la Corniche Ouest, avec comme point de départ, l'école américaine en face de la Cité.

«L'accaparement des terres du domaine national et l'occupation de façon irrégulière et outrancière d'une partie de ce domaine qui est le littoral sénégalais, interpellent la nation dans son entièreté au regard des enjeux qui ne sont plus à démontrer.

En effet, les multiples agressions du littoral constituent la partie visible d'un mal plus profond et plus impactant à plusieurs niveaux, mal qui met en péril non seulement notre présent, mais aussi et surtout l'avenir des générations futures et pose avec acuité des problèmes d'ordre divers, notamment de santé publique.

A cela s'ajoute la violation flagrante des lois de la République, en plus des problèmes environnementaux», lit-on dans le document.

Ainsi, note le CLPLS/ARCES, «la nécessité impérieuse de mener un combat pour cette partie du domaine national qu'est le littoral, et par extension, celui de l'accaparement des terres s'imposent naturellement à tout citoyen soucieux du mieux-vivre et de la démocratie dans la gestion du foncier.

Pour des universitaires que nous sommes, le mal est plus accru, car nous sommes touchés à titre principiel du fait de l'emplacement de nos diverses structures, dont l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la Cité des Enseignants du Supérieur, et la liste est loin d'être exhaustive».

Pour toutes ces raisons, le CLPLS/ARCES, lance un «vibrant appel à tous les résidents, à tous les personnels de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dont les syndicats, les organisations diverses et à tous les Sénégalais, jeunes, adultes, femmes et enfants, à se mobiliser, ensemble avec les organisations des Citoyens Actifs pour la Protection de l'Environnement et du Littoral Sénégalais (CAPELS) le 23 juin à 17h pour dire non aux agressions sur le littoral et à l'accaparement des terres. Un sit-in aura lieu à la plage située en face de la Cité à Fenêtre-Mermoz sur la Corniche Ouest. Point de départ : École américaine en face de la Cité».