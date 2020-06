Ile Maurice: Budget 2020/2021 - Présentation du Supplementary Appropriation (2019-2020) Bill à l'Assemblée nationale

communiqué de presse

Le Supplementary Appropriation (2019-2020) Bill (No. IV of 2020), qui prévoit un budget supplémentaire de Rs 33,7 milliards pour couvrir les dépenses additionnelles pour la période de 2019 à 2020, a été présenté à l'Assemblée nationale aujourd'hui.

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a expliqué que ce montant additionnel est conforme à la Constitution, et est requis pour couvrir les dépenses liées aux besoins suivants:

1. Rs 25,2 milliards pour lutter contre, et pallier aux conséquences de, la pandémie de Covid-19 dont l'achat de matériel médical, les plans de soutien aux travailleurs des secteurs formels et informels, le National Resilience Fund de même que la distribution de denrées de base aux familles vulnérables.

2. Rs 5,3 milliards, suite à l'augmentation, à partir du 1e décembre 2019, de la pension de retraite de base qui est passée de Rs 6 210 à Rs 9 000.

3. Un transfert de Rs 2 milliards au National Environment Fund pour la mise en œuvre de divers projets visant à mieux protéger l'environnement incluant la réhabilitation des plages et la gestion des déchets solides. D'autres initiatives ont pour but d'atténuer les risques associés au changement climatique à savoir les inondations, et glissements de terrain.

4. Un crédit de Rs 1,2 milliards pour des dépenses urgentes et imprévues notamment pour les projets de la National Development Unit (NDU), un prêt au Metro Express Ltd et des transactions portant sur les droits de tirage spéciaux.