Cote d'Ivoire: Inscription sur la liste électorale - Les enseignants de la Nawa exhorté à « faire enrôler le maximum de jeunes »

A l'occasion d'une tournée politique, le coordonnateur régional associé chargé de l'Education et des Cultes du Rhdp de la région de la Nawa, Ibrahima Kourouma, a eu une rencontre avec les enseignants de l'Union des Enseignants du rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la Paix (UE- RHDP). Et ce, afin de les sensibiliser à la question de l'enrôlement des nouveaux votants sur la liste électorale.

Dans son allocution, M. Kourouma a exhorté les enseignants à faire enrôler le maximum de jeunes votants sur la liste électorale pour la victoire au soir du 31 octobre du candidat du Rhdp, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

« Le choix de AGC ne doit plus être à discuter. Nous devons nous tous se ranger derrière lui pour que, nous puissions avoir une victoire indiscutable.

Alors, sans hésitation, je vous demande de suivre AGC. Mais, il y a des conditions qui s'imposent à chacun de nous. L'enseignant est une force, car, il est dépositaire du savoir être et du savoir-faire.

Je vous invite donc à prendre toutes votre place dans cette opération d'enrôlement et d'identification. Vous devez faire enrôler le maximum de jeunes votants. Pour ce faire, soyez à l'écoute des différents délégués. Chers collègues, soyez debout, mettez-vous au travail.

Allons-y franchement pour que AGC soit porté au pouvoir pour que nous continuons dans la paix et le progrès. »

Pour sa part, Coulibaly Ousmane, au nom de ses pairs, venus des départements 1 et 2 de Soubré, Buyo et de Gueyo, a levé un coin de voile sur les missions de l'UE-RHDP qui se résument en la formation, la sensibilisation et la mobilisation des militants.

Il s'est engagé au nom de tous ses camarades à, "enrôler le maximum d'enseignants au compte du Rhdp. Et empêcher que l'école soit prise en otage et bloquée par des politiciens déguisés en syndicalistes. Tout ceci, dans l'optique de la victoire du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

Pour finir, le président régional de l'UE- Rhdp,a félicité les enseignants Houphouëtistes pour la qualité du travail déjà abattu sur le terrain.

" Nous vous réaffirmons tous ces engagements afin qu'au soir du 31 octobre 2020, le candidat du Rhdp, à savoir le premier ministre Amadou Gon Coulibaly soit élu comme président de la République de côte d'Ivoire dès le premier tour", a-t-il conclu.