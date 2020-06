Sénégal: Abdoulaye Darry - «Si je n'avais pas été blessé avant la CAN de 1990... »

Ils ont en commun d'avoir été des footballeurs de grand talent et de n'avoir jamais disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can). Pour une raison ou pour une autre. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de cette belle brochette de joueurs qui auraient certainement fait bonne figure dans cette compétition si courue. Aujourd'hui, Abdoulaye Darry.

Abdoulaye Darry était de l'équipe juniors de la Sonacos de Ziguinchor alors entraînée par Jean Bernard Sambou, qui avait enlevé la finale de la coupe du Sénégal de football de la catégorie en 1986 et qui avait vu, dans la foulée, tous ses 10 joueurs de champ appelé en sélection nationale.

«Seul notre gardien de but de l'époque n'avait pas été convoqué», signale-t-il. Puis, passé international Espoirs, le sociétaire du Casa Sports avait intégré la grande Tanière en 1988 sous l'entraîneur national, Youssou Touré, pour prendre part au tournoi Amilcar Cabral de Bissau aux côtés des Cheikh Seck, Moussa Ndao et autres Ibrahima Ndiaye «Chindou».

«C'était au sortir d'un tournoi entre les sélections régionales, sous la houlette de Mawade Wade», tient-il à préciser.

Aux ordres de techniciens chevronnés tels Moussa René Diouf, Momar Thioune ou Bamour Fall, Laye Darry a assez régulièrement fréquenté l'équipe nationale.

Il a même fait partie de la présélection de 60 joueurs que Claude Le Roy avait réunis pendant 2 mois au Cneps de Thiès. Forcément, il était heureux et fier d'être du lot, surtout que se profilaient à l'horizon, les éliminatoires de la Can Algérie 1990.

Alors, il avait bossé comme un dingue pour accrocher le bon wagon. Il s'était beaucoup dépensé. Conséquence ?

Des ennuis musculaires qui ont freiné son élan et infléchi sa courbe de performances. «Si je n'étais pas blessé, j'aurais sûrement été de l'expédition de 1990 en Algérie. Car, j'étais au top avec mon club du Casa Sports», jure-t-il.

Sous la conduite d'un entraîneur, Souleymane Camara «Gaucher», alors adjoint du sélectionneur national français Claude Le Roy, Laye Darry estime avoir beaucoup progressé en ces temps-là.

«Il arrivait souvent que Gaucher nous appelle chez lui pour nous expliquer les tactiques et autres méthodes qu'il aimerait appliquer ; à charge pour «Zagala» et moi de les transmettre à nos partenaires», narre-t-il.

Deux ans plus tard, alors qu'il évoluait sous les couleurs de l'As Douanes avec Lamine Dieng comme entraîneur, Abdoulaye Darry avait une autre opportunité de jouer une Can.

Au Sénégal, en plus. Mais, encore une fois, ses problèmes musculaires avaient resurgi. «Trois séances d'entraînement par jour plus un footing d'une heure de temps !

Je n'étais pas habitué à un tel rythme», reconnaît-il. Quand on lui rappelle que ses lourdes frappes à écorner un bœuf auraient pu être pour quelque chose dans ses ennuis musculaires, il répond en s'esclaffant «peut-être bien». Car, Darry, c'était aussi une puissance de frappe hors du commun.

Ce qui a certainement fait que de N°10 en juniors puis avant-centre de pointe «et meilleur n°9 du tournoi inter-sélections régionales» initié par Mawade Wade qui l'avait conduit pour la première fois en équipe nationale A en 1988, il avait été «reculé» comme milieu de terrain. «Sinon mes tirs risquaient de se retrouver très souvent dans les tribunes», dit-il en chahutant.

En tout cas, ce joueur très talentueux et discipliné ne regrette toutefois pas de n'avoir jamais disputé de phase finale de Can. Bien sûr qu'il aurait préféré en compter au moins une dans sa carrière. «Mais le bon Dieu en a ainsi décidé et c'est certainement ce qu'il y avait de mieux pour moi», se dit-il, quelque peu philosophe sur les bords.

Ce qui lui manquait, ce n'était certainement pas le talent. D'ailleurs, raconte-t-il, «dès les premiers jours du regroupement de la première présélection de Claude Le Roy, celui-ci avait fait part à son adjoint «Gaucher» de l'intérêt que je suscitais auprès de lui».

Mais, avec ces ennuis musculaires qui semblaient le poursuivre, Laye Darry n'a pas pu exploiter toutes ses bonnes dispositions.

Et aujourd'hui encore lorsqu'il regarde jouer certains internationaux, avec leur club en Europe comme en sélection, il ne peut s'empêcher d'évoquer la chance que ceux-ci ont d'évoluer au plus haut niveau. Cependant, on ne refait pas l'histoire.

Et pour Darry qui a fini sa carrière au Ndiambour de Louga en 1993, «le talent pur ne suffit pas toujours». Il est bien placé pour le savoir.