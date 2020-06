Togo: Ditorga Brangama - « On est satisfait de ce qu'ils nous apportent »

De tout temps, et à chaque fois qu'une tribune est offerte au responsable de cette entreprise, il n'a de cesse témoigné toute sa reconnaissance au ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, et le Commandant Afelu en charge de la lutte contre le changement climatique au ministère de l'Environnement du Togo. Comme ce fut déjà le cas lors d'un échange en mai dernier avec Ditorga Brangama, premier responsable de l'entreprise Agro Enbratos, sur initiative de la Plateforme des médias « Bouge avec le 228 », ce dernier dans un nouvel entretien ne se prive pas de reconnaissance et d'éloge à ces deux responsables, pour leur soutien et apport incommensurable à la jeunesse engagé dans le secteur agricole togolais mais aussi environnemental.

« Ils aident massivement les Togolais dans l'entreprenariat agro environnemental », voilà bien une phrase du jeune entrepreneur qui illustre bien toute son admiration à la dévotion débordante de ces derniers.

S'il dit être satisfait du dynamisme injecté dans le secteur agricole par le ministre Bataka et qui profite aux jeunes gens comme lui, de mettre sur pieds de vrais projets agricoles, il ne passe pas non plus sous silence l'apport incommensurable du Commandant Afelu, chargé de lutte contre le changement climatique au Togo, dans le volet environnemental qu'embrasse aussi son entreprise.

Ditorga Brangama salue à juste titre « les initiations à la lutte contre le changement climatique, surtout dans l'installation des pépinières agricoles et l'agroforesterie », qu'il apporte à la jeunesse.

Lui et son entreprise réitèrent toute leur disponibilité à être aux côtés du ministre Bataka et du Commandant Afelu pour les charges à eux confiées par le gouvernement togolais, l'un en tant que titulaire du portefeuille de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, et l'autre en qualité de chargé de la lutte contre le changement climatique au ministère de l'Environnement du Togo.

Pour ce qui est de leur engagement et apports, il a cité des apports techniques et des conseils de ces deux qui lui ont permis de mettre sur pied son entreprise et de le faire prospérer jusqu'alors. Et pour tout résumer, dit-il, « nous la jeunesse, on est satisfait de ce qu'ils nous apportent ».

Agro ENBRANTOS mise sur pied depuis 2018, cette structure qui a des bureaux à travers le pays, a la particularité d'assister les Togolais paysans comme non paysans, mais disposant de terres agricoles, à mettre en place leurs fermes agricoles, leurs forêts et leurs entretiens à travers des actions diverses. L'idée de l'entreprise, Agro ENBRANTOS, porte sur deux domaines : le domaine agricole et le domaine Environnemental.

Elle a été créée pour aider l'Etat puisque l'Etat ne peut pas jamais satisfaire pleinement les besoins des populations. Spécialiste dans l'agriculture et l'environnement, elle aide ceux qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture et qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors que dans le domaine environnemental, cette entreprise s'investit dans l'importation des variétés améliorées (mangues, oranges, anacardes, les cocotiers... ) au Togo.