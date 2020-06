Angola: Le gouverneur encourage les agents de la Police nationale

Dundo — Le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, a appelé, dans une note de félicitations envoyée lundi aux médias, aux agents de la police nationale à investir dans la formation afin de mieux comprendre les phénomènes sociaux.

Dans le communiqué, le dirigeant souligne qu'avec un personnel correctement formé, tant sur le plan académique que technique, il sera possible de lutter contre certains "mésaventures" en approchant et en agissant dans différentes situations de délits et / ou d'actions pédagogiques, en évitant les excès enregistrés.

Il a déclaré qu'il était nécessaire que les effectifs adoptent une position plus conforme à la réalité, permettant aux citoyens d'avoir "plus de confiance et de crédibilité" dans l'institution.

Il a rappelé que le pays connaît des moments de mutations qui exigent l'excellence et le professionnalisme de tout son personnel, dans le respect des droits de l'homme et en privilégiant la culture préventive.