Angola: Le Parlement souligne la modernisation technologique de la communication sociale

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale (AN), Fernando da Piedade Dias dos Santos, a souligné lundi les progrès et les réalisations dans le domaine de la modernisation technologique des médias, son expansion sur le territoire national et l'engagement dans le processus de formation d'une conscience libre.

Lors de son allocution à l'ouverture du séminaire de formation des députés, promu par la commission de la culture, des affaires religieuses, de la communication sociale et de la jeunesse et des sports (7e CTE), Fernando da Piedade Dias dos Santos, a salué le rôle joué par l'ERCA qui met l'accent sur la nécessité pour les professionnels de la communication d'assumer leur propre éthique et déontologie lorsqu'ils exercent l'art de communiquer.

Selon le leader de l'AN, les défis à cet égard sont énormes, compte tenu de la variété des moyens de communication, de la vitesse de transmission et du contenu.