Angola: Le MPLA condamne l'attaque contre Neto

Luanda — Le MPLA a fermement condamné mardi le journal "Folha 8" pour la publication d'un article dans lequel il associe le premier président angolais, António Agostinho Neto, aux figures considérées comme des défenseurs de l'esclavage.

Dans une note désapprobatrice, le Bureau politique du Comité central du parti au pouvoir qualifie d'"irresponsable" l'inclusion du fondateur de la Nation parmi ces personnalités, dont les statues sont retirées des espaces publics, par des manifestants antiracistes, dans certains pays du monde.

Pour le MPLA, il s'agit d'une "attitude déraisonnable et infâme", qui "attaque l'histoire et la mémoire collective du peuple angolais et révèle un manque de patriotisme" dans le journal.

Selon le MPLA, António Agostinho Neto est reconnu et respecté au niveau national et international, "en tant que soldat intrépide de première ligne dans la lutte contre la ségrégation raciale et la lutte armée pour la libération nationale".

Le parti souligne que, sous sa direction (Neto), l'Angola s'est constitué, de son plein gré, "dans une tranchée ferme de la révolution en faveur des idéaux de liberté et de dignité" des Africains.

"Les tentatives obstinées de ternir l'honneur et la bonne réputation d'António Agostinho Neto, héros national et père de l'indépendance de l'Angola, font partie de la campagne aux fins incontestées que le journal" Folha 8 "a menée au fil des ans", lit-on dans la note.

Le MPLA écrit qu'il se réserve le droit de faire appel à nouveau devant les tribunaux et l'entité de régulation de la communication sociale angolaise, afin de faire respecter, ce qui est établi dans la Constitution, concernant les limites à l'exercice de la liberté de la presse et de l'opinion.

Le Bureau politique du MPLA exhorte les Angolais à guider leur conduite dans le respect de la coexistence harmonieuse et à ne pas accepter "les déviations et les manies politiques qui peuvent saper l'environnement de pacification des esprits".