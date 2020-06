Cote d'Ivoire: COVID-19 - L'Agence CI PME partage avec les femmes entrepreneures les stratégies de pérennisation des TPE/PME

L'Agence CI PME, dans le cadre de son programme de renforcement des capacités techniques et managériales des PME, a initié le 12 juin dernier à travers son Guichet des Services aux PME, un Webinaire dédié à l'entrepreneuriat féminin portant sur le thème « Stratégies de pérennisation des TPE/PME dirigées par les Femmes Entrepreneures face à la crise de la Covid-19 ».

L'enjeu principal de ce webinaire est d'accompagner les femmes entrepreneures à renforcer leur résilience et à mieux amorcer ainsi la reprise post-pandémie.

La formation a été dispensée par le cabinet de conseil pour les PME ouest-africaines, HTS-Partners, spécialisé en stratégie financière et managériale, en préparation à l'investissement et en développement des affaires.

Ainsi, Mme Hafou TOURE SAMB, experte en finance, par ailleurs fondatrice et PDG de HTS Partners, diplômée de Harvard Business School et Mme Souleima ABDENNEBI, économiste-experte en développement, diplômée de Paris Sorbonne Université, ont animé ce premier webinaire exclusivement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Les deux intervenantes avec une riche carrière dans les organisations internationales comme la BAD et les Nations Unies ont partagé avec les femmes entrepreneures les bonnes pratiques d'affaires en période de crise à savoir :

- La planification des activités afin d'orienter son business plan et l'adapter aux nouveaux besoins du marché de l'emploi et de la consommation ;

- La gestion de la crise à travers une bonne gestion de la trésorerie ;

- L'adaptation aux facteurs exogènes à travers un niveau d'alerte extrême via la collecte, la consolidation et l'interprétation des informations disponibles.

Les intervenantes ont également insisté sur la nécessité pour les femmes entrepreneures de se réinventer et d'être plus créatives en vue de pérenniser leurs activités par la mise en place d'un plan de continuité d'activités ; l'impact de la crise étant davantage perceptible chez les femmes.

Face à un risque de faillite, ont déclaré les formatrices « le temps n'est pas à la diversification de l'offre, mais au maintien des projets stratégiques, de court terme et à la réduction de la consommation de liquidités. »

Elles ont ainsi conseillé en pareille circonstance de procéder à l'ajustement des charges salariales si nécessaire et à la récupération des aides publiques et non publiques comme celle du Fonds de Soutien aux PME (FSPME) dont l'Agence CI PME assure le Secrétariat Exécutif et auquel les TPE/PME peuvent soumissionner en se rendant sur le site de l'Agence CI PME (www.agencecipme.ci).

En outre, pour maintenir leurs activités dans un contexte de crise comme celle de la Covid-19 qui impacte négativement leurs activités, les TPE/PME doivent améliorer l'offre existante, leur plan marketing et commercial ; fidéliser les clients existants et s'adapter aux nouveaux besoins de performance et de sécurité sanitaire et informatique.

Elles doivent également identifier de nouveaux circuits fournisseurs et négocier de courts délais de paiement pour ne pas mettre à risque les flux de leur trésorerie.

La gestion de la trésorerie qui est d'ailleurs essentielle pour la survie des entreprises a fait l'objet d'une attention particulière au cours de ce webinaire. « Le problème de trésorerie constitue l'une des principales causes de faillite des PME. Il est important que le gérant de l'entreprise ait un regard particulier sur cet aspect » ont interpellé les expertes formatrices du cabinet HTS Partners, qui ont aussi partagé les bons réflexes en matière de gestion de trésorerie à savoir :

- Consulter l'état du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et de la trésorerie tous les matins ou au moins toutes les semaines ;

- Surveiller l'évolution des indicateurs de gestion des postes du cycle d'exploitation: clients, stocks et fournisseurs;

- Diminuer les encours clients-fournisseurs et facturer rapidement ;

- Evaluer le coût et la nécessité des investissements;

- Renégocier périodiquement les conditions bancaires : crédit de trésorerie, facilité de caisse, découvert, crédit de campagne, prêt...;

- Mener une réflexion sur les meilleures opportunités de financement ;

- Sélectionner les placements permettant de placer les excédents avec le maximum de rentabilité et le minimum de risque.

Ce webinaire a également permis à l'ensemble des participant(e)s de comprendre l'importance du conseil afin de bénéficier d'un réseau de professionnels en vue de mieux gérer en amont et en aval les situations de crise, de partager leurs expériences de gestion de crise et de s'imprégner de cas pratiques d'entreprises à succès qui ont su capitaliser sur les opportunités qu'offre la crise pour réinventer leur modèle d'affaire.

Dans le contexte de la crise due à la pandémie de la Covid-19, l'Agence CI PME a mis en œuvre un plan de riposte structuré autour du Projet dit « Projet RECOVERY » qui rythme les actions de l'Agence depuis le début de la crise avec entre autres, une dématérialisation de ses programmes d'accompagnement-conseil visant à soutenir la résilience des PME, dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités techniques et managériales des PME à travers son Guichet des Services aux PME.