Cameroun: Lutte contre le COVID-19 - L'Unicef appuie des établissements à l'Est

Des kits d'hygiène ont été distribués dans 1300 écoles primaires et secondaires de la région, suivant un ratio d'un lave-main pour 50 enfants.

Les premiers rayons de soleil de cette matinée du 9 juin 2020 réchauffent la cour de l'école primaire publique d'application (EPAB) de Batouri, dans le département de la Kadey, région de l'Est. Les 46 élèves du CM2 qui ont repris les cours le 1er juin dernier arrivent à la queue leu leu.

Cinq maîtresses veillent au respect de la distanciation physique entre les élèves. Dernière étape avant de rejoindre la salle de classe : le lavage des mains à l'eau et au savon. Sur un tabouret, le seau d'eau à robinet récemment offert par l'UNICEF, partenaire de l'Etat camerounais, luit. L'élève Flore Jeannette Audrey Bougoué, 12 ans, est en tête de file. Méthodiquement, elle lave ses mains avant d'expliquer : « Nos parents nous ont encouragés à reprendre l'école le 1er juin. Nous venons à l'école avec des cache-nez et lavons les mains à l'eau et au savon. Nous les désinfectons aussi avec du gel hydro alcoolique ».

Pour la poursuite sereine de l'année scolaire, le gouvernement a prescrit le respect des mesures barrières dans les établissements. Chose sur laquelle Pauline Bilounga, la directrice de l'école veille. « Depuis le 1er juin dernier, nous avons nettoyé les salles de classe à l'eau de Javel, on a fait des espacements entre les bancs, aucun élève ne touche aux effets de son camarade » dit-elle. Non loin, Bernard Awono, directeur de l'EPAB Groupe I B se réjouit du soutien de l'Unicef depuis la reprise des classes. « Nous attendions 56 élèves, 50 ont repris les classes. Le matériel reçu de l'Unicef nous a vraiment aidés », dit-il. Même son de cloche chez ses voisins du Groupe I A de l'EPAB de Batouri.

La directrice Chantal Evina Zoo, affirme avoir reçu de l'Unicef un seau, deux bidons, trois gels hydro alcooliques et un carton de savons pour accompagner la reprise des classes. Elle a toutefois émis le vœu d'être aidée dans la désinfection des salles de classes car, pour le moment, dit-elle, « nous avons fabriqué une solution à base d'eau de Javel, d'alcool et de vinaigre pour nettoyer chaque matin les salles de classe ». Il est d'ailleurs prévu la désinfection dans les prochains jours, de 40 écoles primaires et secondaires. Chez les plus grands, notamment au lycée bilingue de Batouri, 629 élèves de classes d'examen ont repris les cours. Pour accompagner leur hygiène, l'Unicef a remis six bidons de stockage d'eau, 10 seaux avec robinets, 10 cartons de savon, trois cartons de gel hydro alcoolique.

Au total, ce sont 1524 dispositifs de lave main, 5874 bouteilles de gel hydro alcoolique, 2670 bidons de stockage d'eau et 1045 cartons de savon que l'Unicef a remis à 1300 écoles primaires et secondaires, 27 centres de formation et 28 CMPJ de la région de l'Est. Un geste bien accueilli par les autorités administratives. Le maire de Batouri, Auberlin Mbelessa, a exprimé sa satisfaction au sujet de l'aide du partenaire au développement. « J'ai été très content de l'apport de l'Unicef. Nous avons fait des efforts au niveau de la mairie, mais une seule main ne peut pas attacher un fagot », a-t-il déclaré.

Dans la région de l'Est, 1112 écoles primaires sont concernées par la réouverture des écoles et 188 établissements scolaires. Ce sont au total 65 684 élèves du primaire et du secondaire qui ont été appelés à reprendre le chemin de l'école depuis le 1er juin dernier.