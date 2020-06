Cameroun: « Toute la population est concernée »

interview

Mohamadou Laminou, maire de la commune de Tignère.

Quelles sont les actions que mène la commune de Tignère en matière de sensibilisation depuis l'apparition du Covid-19 au Cameroun ?

Le bilan est largement satisfaisant. Dans la mesure où nous sensibilisons suffisamment la population. Et la majorité a assimilé toutes les informations que nous avons données sur la maladie. Il n'y a pas une couche de la population en ville ou en campagne qui n'a pas adhéré à cette politique du lavage de mains, de distanciation physique, ou du port du masque. Le résultat est là. Dans le département du Faro-et-Deo en général et la commune de Tignère en particulier, nous n'avons pas encore enregistré de cas du Coronavirus.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de la mise en pratique de cette mesure barrière ?

Les difficultés que nous avons sur le terrain sont de deux ordres. D'une part, celle liée aux moyens dont nous disposons. Nous sommes limités dans nos capacités d'action. Nous devons disposer des seaux et du savon devant tous les lieux publics, comme les écoles, les hôpitaux et les marchés par exemple. D'autre part, il y a des gens qui pensent que comme nous n'avons pas encore eu de cas positif à Tignère, la maladie n'existe pas que ce soit ici ou ailleurs. Donc, tant que nous n'avons pas de malades, certains doutent encore et estiment qu'ils ne sont pas obligés de respecter cette mesure barrière.

Que faites-vous pour que les habitants s'habituent au lavage systématique des mains ?

Quand on rencontre des personnes qui refusent de se plier à cette exigence, on l'oblige à le faire. Si une personne refuse de s'exécuter, elle n'accède par exemple à la mosquée par exemple. Dans les services publics, l'accès est interdit à ces personnes têtues qui refusent de se laver les mains avant d'accéder aux bâtiments. Pis, il y a ceux qui résistent et dans ce cas, on fait appel aux forces de maintien de l'ordre pour les contraindre à se conformer à ce geste barrière. En guise de sanction, ces personnes doivent payer une amende entre 500 et 2 000 F pour pouvoir sortir du poste de police.