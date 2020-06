Cameroun: Port autonome de Douala - L'accompagnement de l'Union européenne

Cette structure portuaire a reçu vendredi un important don en matériel dans le cadre du projet WeCAPS.

WeCAPS. Western and Central Africa Port Security. Un projet financé par l'Union Européenne (UE), qui contribue à renforcer la sécurité et la sûreté des ports d'Afrique de l'Ouest et Centrale. Cette initiative mise en œuvre par Expertise France, l'Agence française de coopération technique internationale, s'est adaptée au contexte 2020 marqué par la pandémie de Covid-19 et a ainsi décidé d'accompagner plusieurs ports du continent noir dans leur lutte contre la nouvelle maladie à coronavirus.

Parmi les bénéficiaires, il y a le port de Douala, « l'un des ports les plus importants et la porte d'entrée de la sous-région Afrique centrale », a précisé le chef de bataillon Nicolas Barthélémy, représentant de WeCAPS.

En cette qualité, le vendredi 19 juin 2020, Nicolas Barthélémy a remis un important don en matériel de lutte contre la pandémie au port autonome de Douala (PAD), représenté par son Directeur général Cyrus Ngo'o. Une donation constituée notamment de masques, de blouses, combinaisons et gants jetables, ainsi que d'autres équipements de protection individuelle, de gel hydro-alcoolique, autres désinfectants et outils de nettoyage, d'équipements de protection collective comme des thermomètres, des poubelles d'une capacité de 120 litres et des pulvérisateurs dorsaux.

Pour l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, Son Excellence Hans Peter Schadek, intervenant par vidéo, « ce don est l'un des symboles visibles de notre engagement et de notre réactivité. Nous sommes convaincus que l'ampleur de la pandémie nécessite une riposte internationale, concertée et solidaire. » C'est dans ce sens qu'il a rappelé qu'au Cameroun, une enveloppe totale de près de 18 milliards F a été mobilisée par le team Europe (institutions européennes et Etats membres de l'Union, entreprises de ces pays basées ici) pour soutenir la riposte gouvernementale contre la Covid-19.

Pour le dg du PAD Cyrus Ngo'o, qui reconnait que les effets de cette crise sanitaire « se font déjà ressentir sur l'économie camerounaise en général et sur l'économie portuaire en particulier », ce « précieux geste de solidarité en ces moments difficiles » arrive à point nommé pour l'institution qui doit continuer à assurer ses missions et activités essentielles.