Cameroun: Promotion du bilinguisme - La carte scolaire s'étoffe

105 nouveaux établissements bilingues enrichissent l'offre de formation. C'est la substance de quatre décrets signés la semaine dernière par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute.

De nouveaux venus pour la formation bilingue dans le secondaire au Cameroun. Au total, 105 établissements viennent d'être créés ou transformés en établissements bilingues par décret du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute. Les quatre textes signés le 19 juin concernent la quasi-totalité des régions du Cameroun. Globalement, quatre catégories émergent de ces décrets de création ou de transformation.

D'abord, 17 collèges d'établissements secondaires (CES) sont créés dans six régions. A savoir, l'Adamaoua (3), le Centre (2), l'Extrême-Nord (2), le Littoral (2), ainsi que le Nord (1) et l'Ouest (7). Autre catégorie, la transformation de vingt-trois CES bilingues en lycées bilingues d'enseignement secondaire général. Sur les sept régions concernées, l'Ouest compte le plus grand nombre avec six établissements, suivi du Centre (5) et du Nord (5). L'Adamaoua et l'Extrême-Nord disposent chacun d'un nouveau lycée bilingue, contre deux pour l'Est et trois pour le Littoral.

La transformation la plus importante concerne les lycées d'enseignement général devenus lycées bilingues. Il y en a 49 dans le décret du Premier ministre, avec huit régions ciblées. L'Extrême-Nord se taille la part du lion avec treize nouveaux lycées bilingues, contre sept dans le Sud, six à l'Est, à l'Ouest et dans l'Adamaoua. Le Centre s'en tire avec cinq nouveaux lycées bilingues, lorsque le Littoral en a quatre et le Nord, deux. Dernière catégorie, seize CES transformés en CES bilingues.

Seul le CES de Mbveh dans le Bui est concerné dans le Nord-Ouest, autant que le CES de Nkolbikon dans le Lom et Djerem à l'Est. L'Extrême-Nord compte ainsi six nouveaux CES bilingues lorsque le Centre en a quatre. Le Littoral et l'Ouest s'enrichissent chacun de deux nouveaux CES bilingues. Comme l'indique le Premier ministre dans ses décrets, l'ouverture effective des établissements ainsi créés ou transformés se fera par décision du ministre des Enseignements secondaires. Le bilinguisme gagne ainsi du terrain au sein du système scolaire.