Gabon: CEMGFA/ANPN - Pour une franche collaboration

Le chef d'Etat-Major Général des Forces Armées (CEMGFA), général Yves Ditengou, et le Secrétaire Exécutif de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), Christian Tchemambela, ont récemment eu une séance de travail dans les locaux de la direction technique de l'ANPN à l'arboretum Raponda Walker, au Cap-Estérias, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville.

Il était question du renforcement de leur collaboration dans le cadre des missions conjointes de préservation de la biodiversité, de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et des missions communes de sécurité et de sûreté nationales. Cette rencontre a démarré par une cérémonie militaire incluant la revue des troupes. Pour cette importante mission, le CEMGFA était accompagné d'une délégation composée des Chefs des États-Majors de l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air, des Sapeurs-Pompiers, de l'Aviation Légère des Armées, de la Marine et, d'un représentant du Commandement en Chef des Forces de Police Nationale.

Cette visite, sans précédent, se voulait être un signal fort de la collaboration des Forces de Défense et de Sécurité et de l'ANPN sur le plan national et international pour assurer la préservation et la protection de nos Ressources Naturelles et renforcer le cadre de protection, de Sécurité et Sûreté nationales. Le point de mire de cette visite a été le Centre des Opérations (CO) de l'ANPN, doté d'excellents outils de contrôle et suivi, des équipes au sol, en mer et en l'air. La présentation du fonctionnement du CO a fortement retenu l'attention de la délégation. Au terme de cette visite, il a été convenu de renforcer cette collaboration par un partage d'expérience, de formation, d'échange d'informations et une augmentation de missions conjointes sur Territoire National

