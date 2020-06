Gabon: La loyauté et l'engagement de Leandre Nzue envers Ali Bongo Ondimba et le PDG

Le Maire de Libreville, Léandre Nzue, se porte garant des intérêts du chef de l'État et président du Parti démocratique gabonais(PDG) dont il est membre. Il a, au cours d'une conférence de presse, déclaré que "c'est grâce au président Ali Bongo qu'il est maire de la commune de Libreville et qu'il prépare déjà 2023".

Les propos de l'édile de Libreville, lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de ville de la capitale gabonaise, ont fait le tour des réseaux sociaux comme une trainée de poudre. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, Leandre Nzue a renouvelé son attachement au président de la République gabonaise Ali Bongo. Tout en lui garantissant sa voix aux élections de 2023, il témoigne toute sa reconnaissance au Chef de son parti. « C'est grâce au président Ali Bongo que je suis ici. Je prépare déjà 2023. En 2023, je dois sécuriser les votes d'Ali Bongo à Libreville. Je suis de Libreville. Pendant que je suis là, en 2023, Ali Bongo ne doit pas perdre à Libreville. Il va gagner ici et moi je suis à la mairie » lance-t-il en toute quiétude et sûr de lui.

Fervent militant du parti au pouvoir, Leandre Nzue montre sa fidélité et son attachement, non seulement au Chef de l'Etat, mais également à sa formation politique. Il estime et affirme d'ailleurs qu'il prépare d'ores et déjà les échéances électorales de 2023 pour Ali Bongo Ondimba à sa propre succession à la magistrature suprême. « Je parle et moi je suis « pédégiste » (militant du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir... moi ici, maire de Libreville, le Président doit gagner à Libreville cette fois-ci en 2023 et moi je prépare déjà 2023 »

Loyauté et engagement, Leandre Nzue espère la candidature de son champion. En attendant, il fera tout pour être le maire qui fera gagner Ali Bongo Ondimba dans la capitale.