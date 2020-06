Tunisie: L'ESS cherche un entraîneur - La piste grecque se précise

Le technicien grec, Takis Gonias, est bel et bien sur les tablettes des dirigeants étoilés après que les deux pistes françaises, Fernandez et Casanova, ont été abandonnées.

Les dirigeants étoilés ciblent un profil d'entraîneur-formateur. Il y a quelques jours, l'école française semblait tenir la corde. Par ailleurs, deux techniciens français ont été approchés, Luis Fernandez et Alain Casanova.

Mais ni l'un ni l'autre n'ont fait l'unanimité dans l'entourage proche du club. Luis Fernandez a une expérience ratée à la tête de la sélection nationale guinéenne qu'il n'a pas réussi à qualifier à la phase finale de la CAN 2017. Quant à Alain Casanova, il n'a entraîné que des équipes françaises et dans l'entourage proche du club, on ne veut pas confier les rênes de l'équipe première à un « novice » en Afrique.

Entre-temps, le nom du technicien grec, Takis Gonias, a surfé sur la toile. Une piste qui s'est précisée ces dernières heures.

Takis Gonias est bel et bien sur les tablettes des dirigeants étoilés. Non seulement il a le profil d'entraîneur-formateur, mais il a une expérience sur le continent, puisqu'il vient d'entraîner la formation égyptienne, Wadi Degla Sporting Club, première division du championnat égyptien.

Pour rappel, La direction de l'ESS est sur le point de finaliser un accord avec un technicien français pour tenir la direction technique. elle refuse toujours de divulguer son identité, se contentant de faire savoir qu'il a dirigé le centre de formation du Havre et qu'il était derrière l'éclosion de Riadh Mehrez et Steve Mandanda entre autres. Si la piste de Takis Gonias se confirme, il faudra que les écoles française et grecque cohabitent pour définir une politique de formation cohérente.

Ben Mustapha, futur gardien de l'ESS ?

Le gardien Achref Krir fait partie des joueurs-cadres que la direction du club a mis à la porte. Le joueur s'est même présenté aux entraînements, accompagné d'un huissier-notaire. Makrem Bediri n'a pas été totalement convaincant non plus cette saison. Quant à Aladin Ayoub et Walid Kridène, ils sont encore jeunes pour aspirer au rang de premier gardien de l'équipe.

Et puisqu'on sait qu'Aymen Mathlouthi est revenu dans un rôle d'encadreur, il est clair que l'équipe a besoin plus que jamais d'un premier gardien d'expérience. Aux dernières nouvelles, Farouk Ben Mustapha est dans le viseur de Ridha Charfeddine. Le gardien d'Al Chabab est approché par le président étoilé et il est très probable que Ben Mustapha retrouve le championnat de Tunisie en portant les couleurs du club de Sousse d'autant que l'international tunisien veut mettre fin à son aventure saoudienne.

Haykel Chikhaoui approché

Le milieu offensif stadiste, Haykel Chikhaoui, est également sur les tablettes des responsables étoilés qui doivent proposer une offre intéressante, voire alléchante, aussi bien pour le joueur que pour le Stade Tunisien, s'ils désirent l'enrôler. Pour information, Haykel Chikhaoui est sous contrat avec le Stade Tunisien jusqu'au 30 juin 2021. Un éventuel transfert à suivre !

Les dirigeants étoilés doivent s'efforcer de trouver un entraîneur à l'équipe senior, conclure avec leur fameux « ancien directeur du centre du Havre » avant de négocier avec des joueurs.

Il vaut mieux nommer un entraîneur en chef de l'équipe première et un directeur du centre de formation pour qu'ils se mettent d'accord sur une politique de formation commune et qui va dans la durée .