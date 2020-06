Tunisie: La Marsa-Hammamet : choc des huitièmes

Béni Khiar, Tronja et Dar Chaâbane avec brio.

Cinq équipes se sont qualifiées aux huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie en alliant le résultat à la manière. Il s'agit de Béni Khiar, La Marsa, Hammamet, Tronja et Dar Chaâbane qui ont frappé fort face respectivement à Ouardanine, Raoued, Al Messadine, Al Mansoura de Souassi et l'Avenir de Radès. Deux équipes de la nationale, en l'occurrence Mornag et Red Wolf, ont accédé au tour suivant grâce aux tirs au but. Pourtant, elles ont affronté deux adversaires de la deuxième division, à savoir Kalaat Ajded et Khélidia. Par contre, Agareb, révélation du championnat national, a été piégée par El Bekri, club de la division nationale qui l'a éliminée aux tirs au but. Annahal, Tataouine et Ahly Sahely se sont qualifiées sans fournir le moindre effort. Leurs adversaires respectifs, Saheline, Assomaa et La Goulette, avaient antérieurement déclaré forfait.

Scores fleuves

Trois équipes ont gagné par des scores fleuves. La palme est revenue à Béni Khiar qui a dominé Ouardanine dans son fief. Après avoir achevé la première manche avec une avance de deux buts (3-1), l'équipe de Béni Khiar a confirmé sa domination au cours de la deuxième période de jeu en inscrivant trois autres buts. Trois buts ont été signés par l'Ivorien Moussa Oulogam. Pour sa part, La Marsa a pris sa revanche sur Raoued qui l'avait éliminée lors de l'édition écoulée. Les buts des Marsois ont été inscrits par Nader H'mida (auteur d'un hat trick), Hamza Gabsi, Chiheb Boussalemi et Mohamed Mezni. La troisième équipe qui l'a emporté par un score fleuve s'appelle Dar Chaâbane qui a pris le meilleur sur l'Avenir de Radès (6-2). Tronja a pour sa part éliminé l'équipe divisionnaire d'Al Mansoura Souassi (4-2). Le derby du Centre ayant opposé Sbeitla à Feriana est revenu à la première équipe (2-1). Enfin, le duel entre Borj Touil et Bach Hamba est revenu à la première équipe (4-1). Trois rencontres se dérouleront demain. Red Star Sousse recevra Bouarada, Attihad Sahely se rendra à Siliana et Mettorech recevra Club Interventions Securité.

Tirage orienté

Le tirage au sort du reste de la compétition de la coupe de Tunisie est orienté.

Le match devant opposer La Marsa à Hammamet constituera le choc des huitièmes, et ce, en attendant le déroulement des trois rencontres des seizièmes qui se joueront demain. Pour les chocs connus des huitièmes, La Marsa recevra Hammamet, Tronja accueillera Borj Touil, Dar Chaâbane sera l'hôte de Bokri et Red Wolf recevra Tataouine.

Résultats

Tronja-Al Mansoura de Souassi (4-2)

Annahal-Saheline (forfait 2e équipe)

Mornag-Kalaat Ajded (6-7 p (0-0)

Bokri-Agareb (3-1 p (2-2)

La Marsa-Raoued (6-1)

Khélidia-Red Wolf (3-1 p (1-1)

Borj Touil-Bach Hamba (4-1)

Dar Chaâbane-Avenir de Radès (6-2)

Hammamet-Al Messadine (3-1)

Ouardanine-Béni Khiar (2-6)

Ahely Sahely-La Goulette (forfait 2e équipe)