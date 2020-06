Tunisie: LIigue 2 / Demain - Coup d'envoi des play-offs OB-OSB - Dans le vif du sujet !

En nocturne et à huis clos le dernier sprint vers la Ligue 1.

La Ligue 2 reprend ses droits avec le coup d'envoi des rencontres comptant pour les play-offs. Demain, à Radès, l'Olympique de Béja affrontera l'Olympique de Sidi Bouzid. Bien entendu, le stade de Radès sonnera creux sachant que les explications se dérouleront à huis clos, prévention sanitaire oblige. Volet face-à-face entre le coach de l'OB, Mohamed Ali Maalej, et le technicien de l'OSB, Ahmed Dridi, nul doute que les deux entraîneurs mettront tout en œuvre pour apporter une touche d'efficacité à leurs équipes respectives. Pour ces deux ex-pensionnaires de la Ligue 1 que sont les « Cigognes » et les « Aigles », il s'agit de débuter la campagne des play-offs sur les chapeaux de roue et d'annoncer en l'état la couleur assez tôt. Duel disputé en perspective.

L'AS Rejiche, outsider ambitieux

Le lendemain (jeudi 25 juin), place au format entre EGS Gafsa et l'AS Rejiche. Un « sommet » inédit à ce stade de la compétition, sachant que l'AS Rejiche de Hassen Gabsi ne faisait pas partie des candidats à l'accession en début de parcours, mais a fini par mettre tout le monde d'accord vu le volume de jeu produit par une équipe brillante et attachante. D'ailleurs, l'on se rappelle tous de la rencontre entre l'ASR et le CSS dans le cadre des premiers tours de Dame Coupe. L'ASR a été éliminée après une indécise session de tirs au but. En clair, l'ASR ne fera pas que de la résistance, et Gafsa aurait tort de sous-estimer un adversaire, forcément à sa taille vu son parcours jusque-là. Bref, EGSG de Chokri Bejaoui devrait se méfier de l'ASR.

Une batterie de sanctions !

Pour revenir aux conditions de déroulement des rencontres, les précautions d'usage répondent forcément à des normes strictes en rapport avec le protocole sanitaire recommandé par la FTF. Pour ces deux matchs qui se dérouleront en nocturne, la prévention mais aussi la sanction seront de mise. En l'état d'ailleurs, la FTF a antérieurement communiqué une batterie de sanctions relatives aux infractions du protocole sanitaire. En détail, tout crachat sera puni d'une amende de 200 dinars. Pas de place aussi au « langage corporel ». En ce sens, toute accolade de circonstance sera sanctionnée d'une amende de deux mille dinars, et il en sera de même pour tout regroupement de joueurs. Voilà pour le chapitre distanciation.

Volet précautions maintenant, toute personne se trouvant hors du rectangle vert sans porter de masque sera sanctionnée, alors que le partage des équipements et des rafraichissements sera passible d'une amende de 2000 dinars. Enfin, notons que la Direction nationale d'arbitrage a dressé une liste de six arbitres pour diriger les matchs du play-off. Aussi, volet hébergement, le contingent de referee réside dans un hôtel séparé des équipes concernées par les matches en question. La liste des arbitres est la suivante : Naim Hosni, Mehrez Melki, Haythem Guirat, Yousri Bouali, Nidhal Beltaief et Amir Loucif.

Le programme

- Groupe A

Demain

Stade de Radès (huis clos) :

Olympique de Béja (21h00) Olympique de Sidi Bouzid

- Groupe B

Jeudi 25 juin :

Stade de Radès (huis clos) :

Khaled Khouini, Egs Gafsa (21h00) As Rejiche