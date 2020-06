Tunisie: Un peu de raison !

opinion

Les mesures que la FTF a décrétées pour des matches de play-off pour l'accession en Ligue 1 sont, théoriquement, blindées.

Rien à dire : contrôle et tests, distanciation rigoureuse, pas d'accolades entre les joueurs, pas de contacts après la célébration des buts et aussi avant les matches, et même le regroupement est interdit. Tout cela va être sanctionné par des amendes qui vont toucher tous les fautifs qui mettent en péril ce protocole indiqué par le bureau fédéral pour éviter la contamination.

C'est beau, c'est fort, mais toujours en théorie. Remarquez que ce sont des joueurs et pas des robots. Nous sommes contents et rassurés parce que les mesures sont draconiennes, et que la reprise de la compétition ne va pas être une occasion pour déclencher une vague de contamination. Mais en même temps, un peu de raison et un peu de souplesse, car on sait tous que l'on ne peut tout interdire. Et qu'on ne peut tout sanctionner.

Si la table des amendes prévues contre le moindre contact est appliqué à la lettre, on aura les quatre clubs avec 20.000 à 30.000 dinars chacun à son passif! On n'est pas sur un match de «playstation», on est sur un football réel. Sur les championnats européens, là où le Covid-19 est plus ravageur, là où la rigueur et la discipline sont une «loi», on a vu des joueurs se serrer la main, se féliciter après les buts (même les poings fermés). Ça n'a pas été scandalisé, étant donné que ça reste tolérable.

Sans rentrer dans les détails du protocole sanitaire, sans mettre en doute le souci de préserver la santé des joueurs, on demande juste un peu de souplesse. On ne fait que reprendre la compétition, on sait bien que nos clubs n'ont pas de quoi assurer les fins de mois, et qu'ils ne sont pas prêts pour payer des amendes dès la reprise. Au lieu de menacer par des sanctions financières, il serait plus logique de passer par des avertissements donnés par le commissaire du match, par l'arrêt du match si les joueurs exagèrent dans les contacts. Mais rappelons-nous que c'est une reprise, que c'est «humain» finalement et qu'on ne pourra pas interdire le contact entre les joueurs quoi que l'on fasse. Le football est, par essence, un sport de contact. Il ne faut jamais l'oublier même en temps de Covid-19.