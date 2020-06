Soudan: UE - La conférence de Berlin est une occasion de montrer le soutien politique pour le Soudan

Khartoum — L'Union Européenne a affirmé que l'un des principaux objectifs de la conférence de Berlin, qui se tiendra via la vidéoconférence jeudi prochain en Allemagne, est une opportunité de fournir le soutien politique compréhensif au gouvernement de transition civil au Soudan dirigé par Dr Abdullah Hamdouk, et c'est un travail pour l'établissement des principes de justice, de liberté, de démocratie, de la paix et des droits de l'homme dans le pays.

Le chef de la mission de l'UE au Soudan, ambassadeur Robert van den Dool a dit lors d'une vidéoconférence mardi matin que la conférence ne devrait pas être vue à travers le nombre de projets économiques qui seront approuvés ou présentés, mais comme occasion favorable pour fournir le soutien politique et économique clair au Soudan afin de parvenir à la stabilité, à la paix, au respect des principes des droits de l'homme et à ouvrir la voie devant l'intégration du Soudan dans la communauté internationale et au redémarrage de l'économie.

En réponse à une question par l'Agence Soudanaise de presse (SUNA), il a souligné que la réunion de plus de 40 ministres et de leaders des institutions financières internationales à l'appui du Soudan serait sans aucun doute un message aux États-Unis d'Amérique concernant la fin de la position du Soudan dans la liste des États parrains du terrorisme.

Il a indiqué que l'UE œuvre avec ses partenaires aux États-Unis d'Amérique pour lever le nom du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, ce qu'il s'attendait à voir bientôt, afin que le Soudan reprenne sa position normale comme membre de la communauté internationale, et de bénéficier de tous les avantages économiques.