Soudan: Hamdouk reçoit un mémorandum des comités de résistance sur la paix et le gouvernement local

Khartoum — Le Premier Ministre Dr Abdullah Hamdouk a reçu un mémorandum sur la paix et les questions de gouvernement local des représentants d'un certain nombre de comités de résistance, exprimant le besoin immédiat du pays pour parvenir à la paix sociale moyennant un dialogue continu, et la mise en place de plateformes informatives pour la paix.

Lors de sa rencontre hier à son bureau avec des représentants des comités de résistance, le Premier Ministre a discuté avec eux les questions économiques actuels de la flambée des prix, de l'inflation et de la rareté des biens de consommation, en plus de la crise sanitaire de la pandémie corona et de l'aggravation de ces crises dans les États.

Le Premier Ministre a salué le rôle des comités de résistance, soulignant la démarche conjointe et les efforts inlassables déployés au cours de la période écoulée pour parvenir à la paix, soulignant l'importance de la réunion et les efforts des comités de résistance pour discuter les questions de paix et de gouvernance locale.

Il a souligné que la révolution atteindrait ses objectifs grâce aux efforts des comités de résistance dans différentes parties du Soudan, indiquant la priorité de la paix.

Hamdouk a affirmé la nécessité d'une clarté des visions sur les questions et les défis qui donnent de l'espoir, soulignant les efforts déployés depuis l'indépendance pour résoudre les principales questions et trouver un projet national qui a été achevé par la Glorieuse Révolution de Décembre.

Il a appelé les comités de résistance à affronter les forces de la contre-révolution qui travaillent à répandre la frustration et à répandre le sentiment de ne rien réaliser, indiquant que le renversement de l'ancien régime est une réalisation importante.

Il a souligné l'architecture du gouvernement du plan de paix qui est suivie par les différents ministères, soulignant qu'il n'y a pas de lignes rouges dans le processus de paix, et que tous les problèmes doivent être présents sur la table de dialogue, exprimant son plaisir sur les propositions du comités de résistance soumis aux conseils locaux et aux élections locales.

Il a indiqué que le gouvernement de transition est le gouvernement du peuple issu d'une grande révolution, notant que le travail des comités de résistance devrait se faire moyennant une considération stratégique des questions.

Pour leur part, les représentants des comités de résistance ont remercié le Premier Ministre, soulignant la nécessité d'une forte volonté nationale envers la question de la paix, l'arrêt de la guerre, ainsi que l'achèvement de la paix sociale, appelant à la nécessité de réaliser la justice transitionnelle et la restructuration des forces régulières.

Ils ont appelé à la nécessité d'établir des plans d'urgence pour tous les ministères, de mettre en œuvre le principe de transparence dans les projets présentés et de créer un canal de communication directe entre le gouvernement de révolution et les comités de résistance.

Les représentants des comités de résistance ont indiqué la participation d'un certain nombre d'organes de coordination des comités dans le mémorandum et attendent les autres comités pour rejoindre, soulignant que le mémo a inclus les questions de Hawakeer, l'importance de l'établissement de la Commission de paix et les autres commissions indépendantes de s'acquitter de leurs responsabilités.

Ils ont également fait allusion aux tentatives des éléments de l'ancien régime de créer des troubles affectant la paix sociale, chose qui nécessite des poursuites judiciaires contre ces éléments.