Algérie: Krikou - 1.500 projets bénéficieront aux personnes aux besoins spécifiques

Ghardaia — Au moins 1.500 projets profiteront aux personnes aux besoins spécifiques à travers l'ensemble du territoire national, a annoncé mardi depuis Ghardaïa la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou.

S'exprimant en marge d'une visite de travail et d'inspection à Ghardaïa, la ministre a expliqué que "ces projets seront attribués à la demande et adaptés selon le handicap de la personne au besoin spécifique à partir d'une plateforme électronique mise en place sur le site du département ministériel".

Soulignant l'importance de la prise en charge des doléances de personnes handicapées et leur réinsertion dans la société, conformément aux directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la ministre a indiqué que l'ensemble des directions de l'action sociale et de la solidarité (DASS) à travers le territoire national disposait "d'espaces d'écoute garantissant la prise en charge de ces personnes et la réinsertion sociale de cette catégorie de citoyen".

En rendant visite, dans la vallée du M'Zab, à une association caritative féminine versée dans la confection, à titre bénévole, des bavettes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la ministre a tenu à mettre l'accent sur les valeurs de sacrifice, de solidarité nationale et de mobilisation collective dont ont fait preuve les différentes composantes de la société algérienne dans ces moments difficiles de la pandémie du covid-19.

Durant sa visite des différents ateliers de jeunes et l'exposition, dans la maison de l'environnement, des œuvres et travaux des femmes, des jeunes et autres personnes aux besoins spécifiques, la ministre a mis l'accent sur les mesures prises en soutien aux personnes ayant un handicap et les facilitations des procédures administratives.

Elle a relevé que les pouvoirs publics se sont toujours engagés à mettre en place une stratégie pour la promotion des droits des handicapés basée sur une approche intégrée et participative, à l'amélioration de la situation des personnes souffrant d'un handicap et leur insertion sociale.

Au terme de sa visite, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a octroyé des aides financières à une dizaine d'associations activant dans la wilaya de Ghardaïa.