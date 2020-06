Congo-Brazzaville: Inclusion numérique - Le Congo participe au lancement d'une plateforme panafricaine

Une conférence des ministres africains des Postes et des Télécommunications s'est tenue en visioconférence, le 23 juin, suivie d'un panel des chefs d'État. Ces échanges ont permis de mieux appréhender la question du développement socio-économique dans un contexte de crise sanitaire Covid-19.

La plateforme africaine de communication et d'information pour la santé et l'action économique (Acip) est mise au point par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, en partenariat avec les centres de contrôle et de prévention de la pandémie à coronavirus et les opérateurs de téléphonie mobile. Cette plateforme vise donc à unifier les Africains dans leurs actions de riposte contre la Covid-19.

La République du Congo figure parmi les quelques États pilotes de ce programme, de même que deux opérateurs présents dans le pays Airtel et MTN. D'après les utilisateurs, la plateforme numérique permettra au continent d'échanger les informations, entre les dirigeants et les citoyens, y compris entre les parties prenantes. L'Acip va aider les autorités à mieux analyser les problèmes liés à la pandémie et à mettre en œuvre les réponses appropriées, ainsi que les groupes de travail Covid-19 à déployer les ressources sanitaires et économiques pour atténuer l'impact de la maladie.

Durement touché par la pandémie, avec plus de mille cas détectés et des conséquences socio-économiques sans précédent, le Congo est à la recherche des solutions sans compter l'intelligence artificielle pour réaliser ses analyses. Pour le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, l'Acip est un véritable soutien aux équipes de riposte nationales contre la pandémie à coronavirus et un facilitateur de la relance de la croissance.

« Les objectifs que le gouvernement de la République du Congo s'attèle à accomplir, à l'avantage de disposer aujourd'hui d'un arsenal juridique à travers la promulgation par le chef de l'État de l'ensemble des textes régissant le secteur des télécom et de l'économie numérique », a souligné Léon Juste Ibombo, en faisant allusion aux lois sur les transactions électroniques ; la protection des données à caractère personnel et celle relative à la cybercriminalité.

Le ministre congolais des Télécom qui intervenait lors d'un panel ministériel a fait savoir que son pays pourra profiter de l'Acip, afin d'améliorer la capacité nationale en matière de la collecte et d'analyse des données sur la pandémie, ainsi que de l'interaction entre les autorités et les centres de recherches avec les citoyens.