Congo-Brazzaville: ARPTC - Les nouveaux dirigeants ont prêté serment

Le Conseil d'Etat a reçu, le lundi 22 juin, au cours d'une audience solennelle et publique, le serment de nouveaux animateurs de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPTC).

Après lecture de l'extrait de rôle et des ordonnances nommant les membres du nouveau comité dirigeant de l'ARPTC, chacun d'eux a, à tour de rôle, prêté serment devant la Haute Cour. Un rituel qui procède d'une obligation légale à laquelle sont dorénavant astreints les nouveaux dirigeants de l'ARPTC avant leur entrée en fonction.

Christian Katende et Lydie Omanga, respectivement président et vice-présidente, étaient les premiers à s'exprimer sous les feux des projecteurs et des caméras. Tout en jurant « obéissance à la Constitution et aux lois de la République », ils se sont engagés, dans le même temps, « à remplir loyalement les fonctions leur confiées » et, surtout, « à n'entreprendre aucune activité contraire à l'honneur et à la dignité de leurs fonctions ».

A leur suite, les autres membres du collège des conseillers ont, à leur tour, reproduit le même scénario en prenant l'engagement d'évoluer dans la droiture et, surtout, d'être à la hauteur des espérances. Au-delà de la solennité qu'aura revêtue cet événement, les nouveaux dirigeants de l'ARPTC ont pris date avec l'histoire au regard des engagements auxquels ils ont souscrit dont le mérite est de leur rappeler constamment, tout au long de leur mandature, leur devoir citoyen tout en aiguillant leur sens de responsabilité.

Si Christian Katende est un spécialiste des télécommunications en plus d'être détenteur d'une expertise en facilitation et en management général du réseau cellulaire ainsi qu'en développement de projets télécoms, Mme Lydie Omanga, elle, est détentrice d'un master en droit à l'Université Panthéon Assas Paris II. Femme exceptionnelle issue de bonnes écoles, elle dispose, par ailleurs, des compétences avérées dans l'art de la communication et des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Les deux personnalités forment un binôme exceptionnel de compétences susceptible de conduire l'ARPTC vers les rivages de sa croissance et de son développement.

Rappelons qu'au terme de la loi n°014/2002 du 16 Octobre 2002 la créant, l'ARPTC est chargée, entre autres, de veiller au respect des lois, règlements et conventions en matière de PNTIC. Assurer une concurrence effective et loyale au profit des consommateurs, mais aussi la sécurité juridique et règlementaire des investissements privés dans le secteur de la poste et des télécommunications font également partie des missions qui lui sont assignées.