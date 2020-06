Afrique: La CAF prépare la reprise des compétitions

La Confédération africaine de football (CAF) a publié, le 22 juin, dans un document de vingt-neuf pages des directives afin de guider les associations membres sur le redémarrage des activités du football sur le continent.

Ces recommandations sont le fruit des différents échanges entre la commission médicale de la CAF, le département technique et de développement ainsi qu'un panel d'experts. Il s'agit, en effet, dans ce document, de mettre l'accent sur la santé des principaux acteurs du football africain, à savoir les joueurs, officiels, supporters et partenaires.

« Le but de cette contribution de la CAF n'est pas d'encourager les associations membres et leurs clubs professionnels à reprendre, coûte que coûte, le cours de leurs compétitions, alors que continue de sévir, à divers degrés de par le monde et à travers notre continent, l'une des pandémies les plus dévastatrices de notre temps », peut-on lire sur le site de la CAF.

Le plan présente également une évaluation médicale efficace et continue, à travers le test systématique des joueurs et des officiels, des directives pour les séances d'entraînement, la désinfection des installations sportives et le strict respect des mesures préventives mondiales.

Dans le même temps, la commission d'organisation des compétitions Interclubs et de la gestion du système d'octroi des licences de clubs et la commission d'organisation du football féminin ont tenu des réunions par visioconférence la semaine dernière concernant l'avenir des différentes compétitions. « Il est souhaitable que les deux premières semaines soient envisagées au rythme d'un match tous les sept jours. Ce n'est que par la suite que le rythme de deux matchs tous les sept jours pourrait être envisagé. Les premiers jours seront dédiés aux tests médicaux et athlétiques, trois à quatre par jour », propose la CAF.

Selon cette confédération, la première semaine devrait être consacrée aux séances par deux, avec la présence d'un kiné, d'un docteur et deux coachs avant de poursuivre avec des entraînements collectifs progressifs par groupe avec un maximum de quatorze joueurs, sans oublier la prise de température de façon régulière et l'organisation des tests ainsi que la désinfection des espaces de travail.

Notons que le comité exécutif de la plus haute instance du football continental se réunira le 30 juin en visioconférence et fera des déclarations sur les recommandations des commissions permanentes respectives.