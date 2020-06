Congo-Brazzaville: Fiscalité - L'application E-TAX présentée aux contribuables de la ville océane

Le nouvel outil, qui va désormais permettre aux contribuables de faire leurs formalités en ligne, a été vulgarisé le 22 juin lors de l'atelier de sensibilisation au lancement du futur système de gestion des impôts et des taxes (E-TAX), en présence du conseiller aux réformes au ministère des Finances et du Budget, Wilfrid Ngoma Mboukou, et de Ludovic Itoua, directeur général des Impôts et des Domaines.

La perception d'impôts dans notre système fiscal se fait à travers les déclarations spontanées des contribuables. Lorsqu'intervient une quelconque modification dans la procédure de déclaration d'impôts et taxes, l'administration fiscale s'oblige au préalable d'informer le contribuable qui sont en réalité ses partenaires pour l'exécution de ses attributions, a dit Ludovic Itoua. Il a expliqué qu'E-TAX s'inscrit dans le droit fil de réformes mises en œuvre aux ministère des Finances et du Budget depuis quelque temps afin d'organiser la gestion du fichier des contribuables, élargir l'assiette fiscale et aussi accélérer l'augmentation des réalisations budgétaires.

En effet, E-TAX est un moyen de dématérialisation des procédures fiscales, c'est-à-dire c'est un outil qui va permettre aux entreprises de faire leurs déclarations fiscales y compris le paiement de leurs impôts en ligne en un laps de temps. Il permettra aussi de lutter contre l'évasion fiscale, établir la traçabilité des émissions et favoriser les recettes. E-TAX constitue l'un des maillons essentiels des projets des politiques d'information et de gestion et se fixe comme objectifs à l'instar des autres pays de parvenir à la dématérialisation et à la digitalisation des procédures fiscales en offrant aux contribuables de nouveaux usages mieux adapter aux réalités et au nouveau visage des impôts.

Le nouvel outil des impôts traitera dans un premier temps la TVA, les centimes additionnels et les droits d'accise. Elle prendra en charge les autres impôts de manière progressive selon un chronogramme défini. La démonstration du processus de déclaration et de paiement des impôts dans la nouvelle plateforme E-TAX a été faite respectivement par le directeur de la fiscalité des grandes entreprises et le chef du projet E-TAX suivie des échanges avec les représentants des grandes et moyennes entreprises invités à l'atelier.