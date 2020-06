Congo-Brazzaville: Déconfinement progressif - Les boîtes de nuit et bars dancing restent fermés

Dans sa déclaration sur l'allègement du confinement il y a quelques jours, le Premier ministre Clément Mouamba n'a pas mentionné l'ouverture de certains commerces comme les bars dancing et les boîtes de nuit.

Le gouvernement a décidé de la reprise des activités comme les restaurants, hôtels et autres lieux d'hébergement dès le mardi 23 juin. Cependant, les bars dancing, boîtes de nuits et autres établissements demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Cette nouvelle a été reçue comme une douche froide par les propriétaires de ces activités. « Depuis le confinement, je n'ai encaissé aucun franc. Mon capital a baissé, on se demande quand nous allons servir nos clients », a dit Blandine, propriétaire d'un bar dancing. Il faut dire que le confinement, l'une des mesures pour empêcher la propagation du coronavirus au sein de la population, a malheureusement eu raison de certains commerces qui ont fini par faire faillite.

En effet, les Ponténégrins renouent progressivement avec les bars, restaurants, hôtels et autres lieux d'hébergement qui ont rouvert. Cette réouverture est conditionnée au respect de consignes sanitaires strictes visant à garantir la sécurité des consommateurs et des commerçants. Le Premier ministre, dans son discours, a rappelé que le respect des règles est nécessaire pour limiter le risque d'une reprise épidémique. «Toutes ces réouvertures et reprises se feront et se dérouleront dans le strict respect des mesures de prévention d'hygiène, de distanciation physique et le port obligatoire et conforme du masque », a-t-il dit. Notons que le Premier ministre a signifié qu'un protocole régira l'exercice de chaque activité en toute sécurité sanitaire dans le cadre d'une concertation entre le ministère de la Santé et les ministères des secteurs d'activités concernées.