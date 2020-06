Congo-Brazzaville: Enseignement général - Le baccalauréat test reporté pour le 6 juillet à Pointe-Noire

Prévu du 23 au 25 juin à Pointe-Noire, le baccalauréat test de l'enseignement général a été reporté sur l'ensemble du département ; à la grande surprise des candidats.

« Nous sommes allés à l'école ce matin afin de composer les mathématiques et l'Anglais pour la série A, mais arrivés sur le terrain, nous avons été informés que le BAC est reporté. Hier , nous étions à l'école mais on ne nous a rien dit. », a regretté Duc, un élève du Lycée Victor Augagneur.

Saisies de cette information, Les Dépêches des Brazzaville se sont déportées à la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour s'enquérir de la situation. D'après le chef de service des examens et concours, la direction départementale a reçu hier la circulaire du ministre de l'Enseignement qui indique que les évaluations ne peuvent se tenir que six semaines après la reprise des cours.

« C'est hier que la direction a reçu, via internet, la circulaire du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation datant du 30 mai 2020. Celle-ci stipule que les évaluations des candidats aux examens d'Etat ne pourront avoir lieu qu'après six semaines de la reprise des cours. Mais, étant donné que nous ne sommes qu'à quatre semaines de la reprise des cours, l'organisation du BAC test à la date d'aujourd'hui est impossible », a-t-il précisé.

Cependant, un nouveau calendrier a été élaboré au niveau départemental pour l'organisation des examens tests.

Le Bac blanc est reprogrammé du 6 au 8 juillet tandis que le Bac aura lieu du 21 au 23 du même mois.

Notons que le BEPC blanc aura lieu du 9 au 11 juillet et le CEPE blanc exceptionnellement, du 30 juin au 1er juillet compte-tenu du déroulement de cet examen du 14 au 16 juillet.