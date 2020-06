Tunisie: La prise en charge des enfants tunisiens dans les camps syriens et libyens est l'une des priorités du gouvernement

La prise en charge des enfants tunisiens dans les camps syriens et libyens et la régularisation de leur situation sont parmi les priorités du gouvernement tunisien, a souligné lundi Asma Sehiri, ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des séniors.

Dans une déclaration à l'agence TAP, la ministre a indiqué que ce dossier est actuellement en cours d'étude et de suivi par les différents ministères concernés et ce, en coordination avec les responsables dans les pays où vivent ces enfants tunisiens réfugiés.

Elle a, en outre, signalé que le ministère œuvre à protéger les enfants tunisiens quel que soit leur emplacement et essentiellement lorsqu'ils sont dans des situations vulnérables et sont privés de leurs droits vitaux.

A noter que le directeur exécutif de l'observatoire des droits et des libertés en Tunisie Marouane Jadda avait appelé récemment le gouvernement tunisien à rapatrier plus de 146 enfants tunisiens qui se trouvent dans les camps syriens (110) et libyens (36).