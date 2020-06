Tunisie: ARP | Première session de la législature 2019-2024 - Le taux d'absentéisme atteint les 22 pc

La première session de la législature 2019/2024 a enregistré un taux global de présence des députés aux séances plénières de 74 pour cent.

Le taux d'absentéisme des députés a, quant à lui, atteint 22 pc et seuls 2 pc des députés ont présenté un justificatif d'absence, indique Marsad Majles, l'observatoire du pouvoir législatif, dans des statistiques publiées récemment.

Le parlement, élu le 6 octobre 2019, a tenu, depuis le démarrage de ses travaux, à la mi-novembre 2019, 34 séances plénières qui se sont étalées sur 243 heures. Le nombre des projets de loi examinés s'élève à 22 au total, ajoute la même source.

Les députés les plus assidus sont au nombre de six. Il s'agit de Noureddine Bhiri (Bloc Ennahdha), Samira Chaouachi (Bloc Qalb Tounes), Abir Moussi (Bloc du parti destourien libre), Hsouna Nasfi (Bloc de la Réforme nationale), Samira Saïhi (Bloc PDL) et Abderrazek Aouidet (Bloc démocratique).Ils ont assisté à toutes les plénières, avec un taux de 100 pc.

Le taux le plus bas de présence aux plénières a été enregistré par les députés Kamel Hamzaoui (Bloc Tahya Tounes) avec un taux de présence de 10 pc et Khaled Gassouma (36 pc).

Marsad Majles, relevant d'« al-Bawsala », est l'observatoire du pouvoir législatif tunisien. Il a pour but d'accompagner les travaux de l'Assemblée des Représentants du Peuple en les rendant plus accessibles. Ce projet a pour objectifs de faciliter l'accès à l'information, de plaider pour une démocratie participative et d'instaurer les principes de transparence et de redevabilité.