Botswana: L'initiative d'apprentissage en ligne du Botswana remporte le prestigieux Prix du service public des Nations Unies

"Il suffit juste d'un smartphone connecté ", explique Tiyapo Spinks Salani à Afrique Renouveau, dans un entretien téléphonique.

M. Salani est le coordinateur d'e-Thuto, une plateforme d'apprentissage numérique mise en place dans la région nord-est du Botswana dans le cadre de la campagne du gouvernement national visant à numériser l'apprentissage dans tout le pays. Elle dessert près de 35 000 élèves, du primaire au secondaire, dans la région.

e-Thuto, une plate-forme interactive sur le web, rassemble les enseignants, les apprenants et les parents dans un effort d'amélioration de l'éducation en rendant le matériel pédagogique et les informations administratives facilement accessibles.

Lancée en 2017, l'initiative est aujourd'hui reconnue par le Prix des Nations unies pour la fonction publique 2020 pour son importance et son utilité pour les communautés du nord-est du Botswana. Elle avait été officiellement présentée il y a un an lors de la Journée de la fonction publique du Botswana.

Six autres initiatives en Asie, en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique latine sont également récompensées aujourd'hui pour avoir trouvé des moyens innovants de fournir des services au public. Il s'agit notamment d'améliorer l'accès aux soins de santé (République de Corée), d'aider les ménages à faibles revenus à bénéficier des tarifs sociaux (Portugal), d'améliorer la fréquentation scolaire (Brésil) et de faciliter les transferts de terres pour les pauvres (Bangladesh).

L'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 23 juin comme la Journée des Nations unies pour la fonction publique afin de célébrer les initiatives et les innovations qui contribuent à faire la différence dans la prestation des services publics dans le monde entier. Cette journée reconnaît le travail des fonctionnaires et encourage les jeunes à faire carrière dans le secteur public.

"Nous voulions mettre au point un outil qui aidera réellement nos enseignants et nos apprenants", explique M. Salani, en ajoutant : "Il s'agit d'aider les enseignants à avoir accès au matériel pédagogique, à pouvoir communiquer et collaborer entre eux et à donner plus d'informations aux apprenants".

Les enseignants qui cherchent à rafraîchir leurs compétences ou à mettre à jour leur matériel pédagogique devraient également avoir plus de facilité avec e-Thuto, tout comme pour trouver des données administratives sur les apprenants et les enseignants dans toute la région.

Fondamentalement, e-Thuto est un site web en deux parties, composé de modules d'apprentissage en ligne et de gestion de données.

Le module d'apprentissage en ligne est ouvert à l'utilisation des enseignants et des étudiants, avec la possibilité pour les parents de participer activement aux activités d'apprentissage en cours.

Le deuxième module, explique-t-il, "gère les données régionales des informations sur le personnel et les élèves. Cela a permis de créer un bureau virtuel où sont stockées toutes les données de la région et où l'on peut accéder aux informations, y compris les performances d'apprentissage individuelles".

Pendant que le reste du pays progressait, selon M. Salani, le nord-est semblait à la traîne dans la mise en œuvre de la politique nationale des TIC dans le système éducatif. Le projet a donc commencé comme un moyen d'offrir du contenu aux enseignants et aux apprenants.

L'ajout d'un module de gestion des données a fini par le rendre plus pertinent. Les données n'étant plus traitées et stockées manuellement, les apprenants et les enseignants sont davantage incités à utiliser les TIC à des fins d'apprentissage et d'administration.

Cependant, l'accès au matériel technologique reste un défi. "Individuellement, les élèves n'ont pas tous un ordinateur personnel, et tous les enseignants n'en ont pas non plus", explique M. Salani. Toutefois, la plupart des écoles sont équipées de laboratoires informatiques dont l'accès est gratuit. Et en essayant de rester en contact avec les enseignants, les parents peuvent toujours "communiquer par SMS". Ce qui n'était pas possible auparavant.

En décernant le prix des Nations Unies, le jury de sélection a noté que le projet avait fourni une plate-forme permettant aux apprenants et aux enseignants d'utiliser et d'améliorer leurs compétences en matière de TIC, tout en offrant une meilleure gestion des données relatives aux performances des élèves et des écoles.

"Il a fourni un environnement d'apprentissage efficace qui garantit une éducation de qualité, inclusive et équitable et qui promeut les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous", a déclaré le jury.

Le Prix du service public 2020 a attiré 403 nominations venant de 67 pays. Cinquante de ces candidatures provenaient de la région africaine.

