Sénégal: Alioune Abatalib Fall - «La raison invoquée en 2000 ne tenait pas la route»

Ils ont en commun d'avoir été des footballeurs de grand talent et de n'avoir jamais disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can).

Pour une raison ou pour une autre. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de cette belle brochette de joueurs qui auraient certainement fait bonne figure dans cette compétition si courue. Aujourd'hui, Alioune Abatalib Fall.

« Comme tout footballeur, je rêvais de participer au moins à une phase finale de Can ou de coupe du monde ou même à un tournoi final des Jo. Car cela aurait été une certaine forme de reconnaissance de mes qualités et de mon talent ».

Or, Alioune Abatalib Fall n'a jamais goûté à ce bonheur. Cet ancien international Espoirs (8 sélections) sous Boucounta Cissé et Abdoulaye Sarr avait manqué - avec le Sénégal - le tournoi de football des Jo d'Atlanta en 1996, avec les Pape Malick Diop, Cheikh Sarr et autre Salif Diao. « Nous avions été éliminés, au dernier tour, par le Maroc après avoir sorti la Guinée », se désole-t-il.

Ce n'était que partie remise, s'était-il dit. D'autres occasions, il s'en présenterait certainement des tonnes. Et la suivante ne tarda pas avec les éliminatoires de la Can de 1998 au Burkina Faso.

« Malheureusement, pour avoir perdu notre match décisif à Alexandrie face à l'Egypte (0 - 2), nous avons terminé 3ème de notre groupe derrière l'Egypte donc et le Maroc et devant l'Ethiopie », rappelle Alioune Abatalib Fall.

« C'était sous Amsatou Fall et j'avais disputé tous les matches, comme sentinelle, associé à Mamadou Faye, Salif Diao, Papis Konaté ou Oumar Traoré ».

D'où une certaine amertume chez lui, convaincu qu'il est que si le Sénégal s'était qualifié, il aurait été du voyage au « Pays des hommes intègres » et peut-être même comme titulaire à part entière.

En fait, il dit avoir beaucoup bossé, et même fait du rab avec le Dtn d'alors, l'Allemand Peter Schnittger « qui nous prenait avec les Ciré Dia et autre Tété Diandy pour des séances d'entraînement spéciales au stade L.S. Senghor, les mardis et mercredis ».

Propulsé sélectionneur national suite à la mauvaise entame des éliminatoires de la Can 2000, « Peter Schnittger avait des visées et comptait effectivement sur moi », selon le milieu de terrain de l'As Douanes. Sauf qu'entre-temps, il a décroché un contrat professionnel avec Ohud Club de Médine en Arabie saoudite.

« Or, à cette période, comme auparavant en 1994, il avait été décidé que les joueurs évoluant dans des championnats exotiques comme l'Arabie saoudite n'étaient pas éligibles en équipe nationale ». Ce qui avait laissé sur le quai des joueurs comme Diène Faye, Ali Male ou Oumar Traoré.

Et ce qui, aux yeux de celui qui, plus tard, avait entraîné 8 clubs professionnels sénégalais (As Douanes, Us Ouakam, Renaissance de Dakar, Teungueth Fc, Jamono de Fatick, Port, Ngb Niarry Tally et Sonacos) n'était pas recevable comme argument.

« Cette raison ne tenait pas la route. Car le niveau du championnat saoudien était plus élevé que celui du Sénégal. En plus, on était dans de meilleures conditions que chez nous pour performer », justifie-t-il.

Epopée de 2002

Revenu au pays pour soigner une blessure qui nécessitait une opération, en 2001, Alioune Abatalib Fall s'engage avec le Port.

Et il retrouve un bon niveau qui lui permet d'être d'une des présélections du Français Bruno Metsu. Mais un autre contrat au Ruwi Club au sultanat d'Oman l'avait encore éloigné de la Tanière.

Pour de bon cette fois. Ce qui fait qu'il n'avait pas pu être de l'épopée qui avait conduit les « Lions » à la Coupe du monde de 2002 en Corée du Sud et au Japon en même temps qu'à la Can de la même année au Mali.

Des rêves inassouvis qui « créent forcément un vide », mais qu'Alioune Abatalib Fall met sur le compte de la volonté divine.

Car, selon lui, « nul ne peut échapper à son destin ». Et le destin de ce milieu de terrain longiligne, très bon à la récupération et aux relances impeccables, se joue aujourd'hui à Glosports Académie, une structure de formation nouvellement mise sur pied au camp Abdou Diassé de Dakar.

Ce technicien titulaire d'un diplôme d'Etat de 2ème degré et de la licence B de la Caf, fort de son vécu au pays comme à l'étranger, sur le terrain comme sur le banc et de ses 12 sélections en équipe nationale A, s'emploie dans sa nouvelle station, à partager son savoir avec de jeunes pousses.

Plusieurs fois champion du Sénégal (1993 - 94, 1996 - 97, 2006 - 07, 2007 - 08) et vainqueur de la coupe nationale (1996 - 97, 2003 - 04, 2004 - 05 avec l'As Douanes et en plus d'avoir remporté cette dernière compétition avec le Port en 2000 - 01 entre autres performances comme joueur et comme coach, « Aba », comme il est affectueusement appelé, a de l'expérience à partager. Qu'importe qu'il n'ait disputé aucune Can...