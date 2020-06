Congo-Kinshasa: Lutte contre la COVID-19 - La société Huawei relève le défi de la responsabilité sociale

La pandémie à coronavirus a, depuis son ancrage, déstabilisé plusieurs vies sociales et même éteint d'autres. Car, ses effets néfastes prennent plusieurs formes dont la forme de la crise financière, entrainant plusieurs pertes d'emplois - la réduction du train de vie de plusieurs familles - et le resserrement de la marge des opérations économiques et professionnelles.

La responsabilité sociale, voilà un défi que le géant chinois, Huawei, installé en RDC, s'est résolu de relever activement. D'où, les moyens que la société n'a pas hésité de mettre en jeu afin d'assurer la protection sanitaire de ses employés et d'honorer ses engagements sur le plan financier. Braver la crise est un challenge assez particulier auquel d'aucuns sont confrontés, et Huawei affronte cette réalité avec un grand sens de responsabilité à l'égard de ceux dont il est employeur. Un élan à saluer en cette période critique et qui, du reste, traduit le sens de prévoyance sociale caractérisant Huawei.

Pour les opérateurs économiques la responsabilité sociale est le défi de l'heure, et pour le relever, Huawei a, avant tout, du changer son système de travail en favorisant le télétravail via des espaces numériques de travail et les visioconférences, et en limitant le nombre physique de ceux qui doivent travailler dans les bureaux des installations de Huawei. Cela, sous un respect strict des mesures-barrières notamment, l'hygiène régulier des mains - le port obligatoire des masques - le prélèvement de la température corporelle - et la distanciation sociale. Et, parallèlement, la société n'a pas manqué à ses devoirs pécuniaires d'employeur, bien que la crise sanitaire ait entaché son chiffre d'affaire à l'échelle mondiale. Des dispositions par lesquelles l'on peut vite réaliser la responsabilité sociale dont fait montre Huawei vis-à-vis de ses employés.

Il est important de rappeler au sujet de Huawei, que depuis plus de 10 ans, ses réalisations s'élèvent à plus de 2.500 emplois générés directement ou indirectement en RDC et, au profit de la population locale.

Il n'est plus à démontrer que la responsabilité sociale est au cœur de plusieurs actions - démarches - et initiatives de Huawei en RDC. Cette société est auteure des projets tel que "Semence pour l'avenir", un programme de financement des étudiants excellents pour des formations professionnelles de TIC en Chine, avec un bilan de plus de 55.000 étudiants formés depuis 2006. Huawei, cette marque du géant de la Télécommunication mondiale qui n'a jamais renoncé à investir dans la valeur sociale des congolais.