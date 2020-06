Congo-Kinshasa: UNILU - Les professeurs conditionnent la reprise des cours par la «maîtrise de la COVID-19 et 5.000 USD de salaire»

Il y a une semaine, les professeurs de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) avaient unis leur voix pour décrier les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit le peuple congolais. Dans leur déclaration, ces hommes de sciences avaient également exigé de revoir à la hausse leur enveloppe salariale à 5.000 USD.

Dans une déclaration à la presse, lundi 22 juin, les professeurs de l'Université de Lubumbashi (UNILU) dans le Haut-Katanga, ont fait savoir au gouvernement de la République leur prise de position quant la reprise des cours. Ces derniers conditionnent la relance des cours par la maîtrise de la pandémie de Covid-19 et la satisfaction de leurs revendications déjà transmises.

« La reprise des cours à l'UNILU, que le gouvernement de coalition le sache d'ores et déjà, tant en mode virtuel qu'en mode physique est conditionnée non seulement par la maîtrise de la Covid-19, mais aussi et surtout par la satisfaction des revendications rappelées dans plusieurs de nos correspondances», a rapporté la déclaration de l'Association de membres des corps académique et scientifique de l'Université de Lubumbashi.

Parmi les revendications, les professeurs de l'UNILU rappellent, entre autres, le manque à gagner pendant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le trop perçu sur leurs véhicules, l'octroi des frais de fonctionnement pour les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, la suppression de l'Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) retenu à 15% et l'application du statut particulier du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU).

Ces professeurs réclament, par ailleurs, l'augmentation de l'enveloppe salariale d'un professeur associé et les autres catégories à 5.000 dollars américains, « au regard de la mission leur confiée ».

Pour les membres de corps académique et scientifique de l'UNILU, leurs revendications doivent bénéficier d'un traitement en procédure d'urgence, en vue de permettre la reprise des cours. Toutefois, ils se disent ouverts aux négociations pour décider de leur sort.

En effet, cette déclaration des professeurs de l'Université de Lubumbashi (UNILU) vient en appui à celle de leurs homologues de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) du lundi 15 juin, relative à l'amélioration des conditions de vie et du travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en révisant à la hausse leur enveloppe salariale tout en respectant la tension salariale pour les autres catégories. Aussi, ont-ils réclamé, la cessation de la retenue de l'Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) « sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise ».