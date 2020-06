Congo-Kinshasa: Gombe - Le déconfinement progressif confirmé !

La question du déconfinement progressif de la commune de la Gombe a été examinée ce mardi 23 juin 2020 par les membres du Comité Multisectoriel de la lutte contre la pandémie de la Covid 19, qui se sont réunis tard dans la soirée autour du Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba.

Il ressort que le processus de cette opération sera effectif dès ce lundi 29 juin 2020. Quelques préalables et observations ont été relevés à l'issue de cette séance de travail dont le compte-rendu a été livré par David Jolino Makelele, le Porte-parole du Gouvernement, et Gentiny Ngobila, le Gouverneur de la ville province de Kinshasa.

Le déconfinement de la commune de la Gombe concerne, naturellement, des secteurs particuliers qui sont, entre autres, les magasins, les banques, les entreprises de télécommunication, les sièges sociaux, des établissements, services et administrations publics, les sociétés commerciales et les industries, les restaurants et les cafés. Mais également le rehaussement des effectifs dans les cabinets ministériels.

Le ministre de la Communication et des Médias indique que la réouverture de ces lieux publics sera assortie de certains engagements notamment, le fait que les structures concernées puissent placer les barrières devant l'entrée de chaque magasin, procéder à la désinfestation des lieux avant l'ouverture, procéder à la prise de la température par thermo-flash devant l'entrée, réaménager les heures d'ouverture et de clôture, mais aussi organiser le suivi de l'état de santé du personnel.

Sans oublier le respect des mesures barrières, le port obligatoire des masques et la distanciation physique.

"Toutes ces mesures et tous ces préalables ne concernent pas les secteurs qui n'ont pas été cités à l'instar des transports en commun dont les mesures strictes de distanciation et du port obligatoire des masques demeurent", a souligné Jolino Makelele, précisant que cette réunion s'est tenue avec l'accord naturel du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

Le Marché central reste fermé

Il a, cependant, été maintenu la fermeture du Marché Central et des commerces avoisinants, des discothèques, bars, terrasses, des écoles, universités, instituts supérieurs, églises, stades. Mais également le maintien de la mesure de l'organisation des deuils dans les salles et l'interdiction de tout commerce et restauration à la sauvette.

La présente réunion intervient après celle tenue le samedi 20 mai dernier, toujours par les membres du Comité de Multisectoriel de Riposte contre la pandémie de COVID-19, annonçant que le déconfinement de la commune de Gombe aura bel et bien lieu d'ici quelques jours.

Ce mardi, les ministères de la Communication et médias, Près le Président de la République, Près le Premier Ministre, de la Santé ainsi que le Coordonnateur du secrétariat Technique du Comité Multi-sectoriel de la lutte contre la pandémie du Covid 19 ont pris part à cette séance de travail.

Il sied de préciser qu'à cette rencontre, ont été associés le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le Commissaire Général de la police nationale congolaise, l'Administrateur Général de l'ANR, le Commissaire Général de la Police Nationale, ainsi que le Commissaire Provincial de la Police Nationale Congolaise/ville de Kinshasa.