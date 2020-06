Congo-Kinshasa: Comité de conjoncture - Mise en place du Protocole de gestion de politique budgétaire et monétaire

Le Comité de conjoncture économique a noté, au cours de sa réunion présidée par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, ce mardi 23 juin 2020, une décélération du rythme de formation des prix et un ralentissement de la dépréciation de la devise nationale.

Ainsi, pour préserver la stabilité du cadre macroéconomique, il a été décidé la mise en place du protocole de gestion de politique budgétaire et monétaire entre la Banque Centrale du Congo et le Gouvernement de la République, représenté par les ministères du Budget et des Finances.

"C'est dans ce cadre là que le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo a fait un ensemble de proposition de mesures pour que nous puissions préserver le cadre macroéconomique. Ces mesures seront traduite dans ce qu'on a appelé Protocole de gestion de politique budgétaire et monétaire entre la BCC et le Gouvernement représenté par un certain nombre de ministères sectoriels dont les Finances et le Budget", a expliqué Jean-Baudouin Mayo, le Vice-premier ministre en charge du Budget, qui a livré le compte-rendu de la réunion.

Il précise qu'au cours de cette séance de travail, trois dossiers ont été examinés par les membres du Comité ce mardi. Il s'agit de la note de conjoncture présentée par la Vice-premier ministre en charge du Plan, Elysée Munembwe, la note d'information du Ministre des Mines et celle du Gouverneur de la Banque centrale du Congo proposant des mesures d'encadrement de la situation économique.

Booster le secteur minier

Pour ce qui est du secteur minier, le Comité de Conjoncture économique a révélé le bon comportement des principaux produits miniers sur le marché, à savoir : le cuivre, le cobalt, l'or et le Zinc et a enregistré l'apparition du diamant sur le tableau des exportations. Pour le cuivre, comme la semaine dernière, une tendance haussière du prix sur le marché international est observée, tandis que pour le Cobalt, quelques frictions enregistrées peuvent ramener à la baisse son coût sur le marché.

Par ailleurs, le Comité de Conjoncture a instruit le Ministre des Mines, Willy Kitobo, à procéder à des enquêtes sur les exportateurs de l'or et de l'étain, car malgré l'amélioration des prix de ces produits miniers sur le marché international, cela ne se ressent pas dans le trésor public.

Outre cela, le ministre du Budget note que, dans l'ensemble, la situation demeure dominée par la pandémie de covid-19 qui n'épargne pas l'économie nationale. Une économie, dit-il, qui résiste plutôt bien grâce à l'action du président de la République ainsi que du Gouvernement central.

Depuis le début de la crise sanitaire causée par la COVID-19 et ses effets pervers qui ont touché plusieurs secteurs vitaux, le Comité de Conjoncture économique, outre ses membres notamment, les ministères du Budget, du Plan, de l'Economie Nationale, du Commerce Extérieur, des Mines, des Finances ainsi que de la Banque Centrale du Congo, associe d'autres ministères et structures. Pour cette séance, ont été conviés, la Ministre d'Etat, Ministre du Travail et Prévoyance Sociale, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) et l'Association Nationale des Entreprises du Publique (ANEP).