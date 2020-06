Congo-Kinshasa: Le site internet « Ya-biso.net » se met au service des entreprises congolaises !

Les entrepreneurs congolais et les investisseurs étrangers qui ont choisi la RDC comme leur terre de négoce, peuvent se frotter les mains pour la visibilité de leurs affaires notamment, la publicité de leurs produits et services à travers le monde.

C'est dans le souci de contribuer à l'essor du pays en facilitant la tâche aux hommes d'affaires que Dieumerci Kalewu Kabeya et son équipe ont mis à la disposition de la nation congolaise une plateforme virtuelle dénommée : «Ya-biso.net ». La particularité pour « Ya-biso.net », c'est la promotion des produits et services made in DRC dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat.

Lançant la plateforme, le D.G de « Ya-biso.net », Dieumerci Kalewu Kabeya, a d'abord étalé le haut et le bas rencontrés avant de lancer cette idée géniale conçue ensemble avec ses amis agronomes et autres experts œuvrant dans ce secteur. «Nous nous sommes cotisés avec le peu que nous gagnons dans nos différents jobs pour mettre en place cette plateforme « Ya-biso.net ». Mais ajoute-t-il, ceci n'empêche pas que d'autres personnes s'associent à nous pour bien asseoir cette idée ».

Conscient de l'enjeu au regard des congolais, ce jeune journaliste et rédacteur web explicite à l'attention de la presse que « Ya-biso.net » poursuit plusieurs objectifs dont principalement, la promotion des produits locaux de l'agriculture, pêche, élevage, agroalimentaire et artisanat. Il souligne que Grâce à cette plateforme, le collectif vise à inciter les hommes d'affaires à investir de plus en plus dans les secteurs précités, mais aussi, faire un plaidoyer en faveur des entrepreneurs évoluant dans ces secteurs auprès du gouvernement, afin que ce dernier mette en jeux tous les moyens nécessaires pour booster la promotion de ces secteurs clefs pour le développement de notre pays». Par ailleurs, M. Kalewu a insisté sur le fait que ce site facilite aussi la vente des produits.

Décidé de faire la promotion des produits congolais, le site « Ya-biso.Net » veut amener les congolais à être conscients de leurs potentiels pour l'essor de leur pays, car dit Dieumerci Kalewu :« il est impossible que la RDC, deuxième potentiel agricole mondial après le Brésil, soit pourtant listée dans le top 5 des pays les plus pauvres». Et d'ajouter, avec « Ya-biso.net », nous voulons bouger les choses, amener la population congolaise à la découverte de ses terres, eaux et faune».

L'on note que le site « Ya-biso.net » est déjà disponible, et l'appel est lancé aux entrepreneurs qui s'activent dans les domaines précités d'y venir faire la promotion de leur produits et leurs entreprises. Un délai d'une promotion totalement gratuite est ouvert sur ce site, du lundi 22 juin au mercredi 22 juillet prochain, pour tous ceux qui voudront saisir la balle au bon. Et pour tout contact consulter «yabisocontact@gmail.com» tout y est disponible.