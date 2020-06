Congo-Kinshasa: Grand Inga - Le pays présente les opportunités actuelles et futures du projet

Lundi 22 juin, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a procédé, par vidéoconférence, à l'ouverture de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République Démocratique du Congo. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale pour accélérer l'accès à une énergie durable, propre, abordable et fiable qui est le passeport de la transformation économique et l'un des piliers des services de l'éducation et de la santé.

En effet, la RD. Congo abrite le plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique avec plus de 110 GW et la plus grande concentration d'hydroélectricité au monde sur un site, derrière la Chine et la Russie aux chutes d'Inga avec au moins 44 GW. Le pays possède aussi plus de 60 GW de potentiel hydroélectrique réparti sur environ 800 sites.

Et cette importante réunion avait principalement pour objectifs de présenter les opportunités actuelles et futures du projet Grand Inga et d'autres activités d'investissements dans le secteur de l'énergie électrique en RDC, d'encourager des appels à manifestation d'intérêts de la part des participants pour l'achat de l'énergie à produire au cours des phases subséquentes du projet Grand Inga. Mais également d'encourager un dialogue approfondi et une collaboration d'investissements entre les entrepreneurs publics et privés et les plus hautes instances politiques et économiques, aussi bien au niveau de la RDC localement qu'au niveau continental et recommander un cadre de base pour guider la RDC dans la préparation d'une conférence des chefs d'Etat africains.

Pour Félix Tshisekedi, le projet Grand Inga est porteur de nombreux enjeux et d'opportunités pour la RDC mais aussi pour l'Afrique et le monde.

Dans sa modération au cours de ce télétravail, le conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière d'infrastructures, M. Alexandre Kayembe a fait intervenir M. Wang Yu de la société China three George international, qui a remercié le chef de l'Etat pour la confiance qu'il accorde à la coopération chinoise, avant de parler des potentialités du consortium chinois qui s'attèle aujourd'hui à la phase de construction de l'usine hydroélectrique du Grand Inga.

De son côté, le Haut représentant de l'Union africaine pour le développement des Infrastructures en Afrique, Raila Odinga a mis en exergue l'importance du barrage hydroélectrique d'Inga pour l'Afrique, qui présente une opportunité énorme pour le continent. Il a ainsi émis le vœu de voir le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annoncer, à l'occasion de 60 ans d'indépendance de la RDC, la mise en œuvre du projet Grand Inga.

Hormis M. Raila Odinga, des représentants des partenaires de la RDC et des experts ont également pris part à ces travaux.