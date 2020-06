Congo-Kinshasa: Kongo Central - Pierre-Anatole Matusila en insécurité

Lundi dernier, le président de l'Assemblée provinciale du Kongo central Pierre-Anatole Matusila a indiqué qu'un groupe de voyous veut attenter à sa vie et veut s'attaquer à ses biens. Ces jeunes étaient prêts à agir et brandissaient des papiers avec mention «Matusila dégage !» et scandaient «Voici le sorcier».

"Il y a un groupe qui avait menacé de détruire ma maison, de détruire mon quartier, et même d'attenter à ma vie. Aujourd'hui, il a mis ses menaces en exécution. Il a mobilisé un groupe de gens habillés en t-shirt où c'est marqué « Beto na beto ». Ils étaient en route vers ma maison", a expliqué Pierre-Anatole Matusila après ces évènements.

Et avant que ces jeunes n'arrivent chez lui, ils sont passés par un groupe de sympathisants qui vendent du pois à quelques pas du domicile du président de l'Assemblée provinciale du Kongo central. Ces derniers avaient placé au-dessus son effigie. Le groupe de jeunes voyous a brûlé cette effigie. "Ces gens ont résisté, il y a eu des bagarres et même des blessés. On les a arrêtés net quand ils se dirigeaient vers ma maison", a signalé Pierre-Anatole Matusila.

La police qui est intervenue plus tard est accusée d'être complice de ce groupe. Selon le président de l'Assemblée provinciale, "on voit même sur les images, un policier mettre un pneu sur la route pour le brûler. Donc, même la police s'en est mêlée. Le président de l'Assemblée provinciale du Kongo se sent dans l'insécurité. Il y a un groupe de voyous qui veut attenter à ma vie. Je demande d'être protégé comme tous les autres citoyens".

Depuis le vote de la déchéance du gouverneur Atou Matubuana par un groupe de députés provinciaux en décembre 2019, vote boudé par d'autres élus du peuple de la même assemblée, les deux institutions du Kongo central se regardent en chiens de faïence. L'animosité a aussi envahie des jeunes qui se livrent à des actes répréhensibles.

Pour Pierre-Anatole Matusila, le dossier du Kongo central est totalement terminé. Sur le plan judiciaire tout est réglé, mais il reste la solution politique, dit-il.