Congo-Kinshasa: L'impuissance des politiques et la déroute des idéologies - « Lire autrement les politiques »

La politique, cet art bien complexe, difficile, souvent aléatoire et incertain, d'agir sur les affaires du monde, exige une toute autre lecture. Se trouvant au cœur des relations humaines, elle mérite une autre compréhension. Car, aujourd'hui, elle a prouvé sa pauvreté en pensée et sa richesse en illusion, et cet état d'être a entraîné le monde et les sociétés dans les tragédies et les désastres.

Saint Just avait bien raison d'écrire que « si tous les arts ont produit des merveilles, seul l'art de gouverner n'a produit que des monstres. » Que d'occultations, de dogmatismes, de fanatismes, de tabous et de mythes où se sont réfugiées et déversées les eschatologies et les promesses du Salut. Le débat est aujourd'hui très nourri là-dessus et la question est claire : comment politiser autrement ?

Oui, il faut politiser autrement car, me semble-t-il, faire de la politique consiste à lutter pour participer ou pour influencer sa réparation. A lire Weber dans Le savant le politique, trois grandes catégories de motifs pour des hommes à aspirer au pouvoir sont: avantages économiques attachées au pouvoir ; puissance du prestige ou du sentiment de puissance attaché au pouvoir.

Dans le premier cas, écrit Weber, les hommes vivront de la politique tandis que dans les deux autres, ils vivront pour la politique.

Et ceci n'est pas exclusif. C'est ici qu'intervient l'éthique de la responsabilité contre l'éthique de la conviction. La première relève du choix des moyens, de la prise de la comptabilité des moyens et de leurs conséquences prévisibles avec la fin ; la deuxième entre dans l'arbitraire. Quelque part, les deux éthiques ne sont pas contradictoires et doivent se compléter chez « l'homme politique authentique ».

Etant jeu et conflit d'intérêt des forces et des délires contradictoires, la politique est comprise aujourd'hui, par les gens les plus ordinaires, comme le lieu où s'affrontent le mensonge et la vérité ; parce qu'elle n'a pas répondu aux questions majeures qui angoissent, désorientent et rendent perplexe l'homme : tels la guerre, le racisme, la pauvreté, l'exploitation, l'injustice, etc. Elle est démasquée comme une méthode de propagande raffinée conçue pour extirper systématiquement de la conscience humaine, les sentiments de responsabilité sociale, morale et spirituelle ramenant ainsi, l'homme au niveau d'une bête de type spécial : un monstre à deux pieds, un fabricant de la violence.

L'impuissance des politiques trouve son fondement dans les idéologies ; ces ensembles systèmes-idées dont les hommes ont besoin pour commercer avec le réel en lui donnant forme, structure, mesure et sens, pour lui permettre d'avoir la ou le (s) vision(s) du monde.

Mais hélas ! Le comportement des sociétés contemporaines a démontré que les différentes idéologies qui ont prétendu diriger le monde, ont précipité l'humanité dans un désastre indescriptible. Le terme « prétendu » est bien à sa place ici car, l'idéologie est un mélange d'émotions fortes et d'idées simples accordées à un comportement.

Elle est, à la fois, intolérante et contradictoire. Intolérante, puisque incapable de supporter qu'il existe quelque chose en dehors d'elle. Contradictoire, puisque douée de l'étrange faculté d'agir d'une manière opposée à ses propres principes, sans avoir le sentiment de les trahir. Leur échec répété ne la conduit, du reste, jamais à la remise en question de son être».

Balisant le monde et l'entraînant dans leur propre fermeture, les idéologies ont ainsi blindé le réel. Tirant leurs succès du fait qu'elles dispensent de réfléchir, elles ont foudroyé l'homme contemporain.

Même les sciences qui devraient se trouver à la base du progrès, sont devenues idéologiques. Elles font ainsi voguer l'homme au gré des vagues de la raison et de la déraison, rendant aveugle sa foi en la vie. S'étant déclarées être dans le « sens de l'histoire », elles font croire à l'homme qu'en les suivant, il entre dans le sens de l'histoire. « Rien de plus réconfortant donc. » On devient vite convaincu que « tous ceux qui ne croient pas comme nous ne sont pas dans le sens de l'histoire».

On sait, par ailleurs, que le fameux « sens de l'histoire » a bien corrompu le monde tout au long du XXème siècle. Essayant de traduire le monde en idée, mieux en vision du monde, les idéologies se sont interposées entre les hommes et le monde alors qu'ils ont besoin de ce dernier pour communiquer et survivre. Croyant voir le monde, les hommes voient leurs idées devenant ainsi, en quelque sorte, schizophréniques.

Dès lors, ils ont la nette conviction que leurs idées constituent le réel. Ils deviennent alors méfiants à l'égard de toute donnée de l'expérience qui contredit leurs idées. Ils se disent tout de suite que « c'est le réel qui a tort. »

Le XXème siècle était bien le siècle des idéologies qui, tout au long de sa marche, ont secrété des mécanismes nuisibles de rejet caractéristique de la disqualification, de la diversion et de l'indignation qui ont ramené l'homme à l'état d'une éponge absorbant toutes les pollutions mentales qui ont asservi l'humanité dans son ensemble. Nous connaissons comment, combien, le capitalisme, le socialisme, le communisme, le christianisme et tous les autres «ismes », dans leurs luttes antagonistes, ont mutilé le monde en chavirant sa vision vers les destins inconnus.

Souvent, quand je lis un auteur critique sur les idéologies, je m'étonne de voir avec quelle fréquence j'ai rencontré des épigraphes ainsi conçues : « Funestes conséquences de cette idéologie », ou de « cette doctrine ».

Je me demande parfois si les hommes n'adhèrent-ils pas à une idéologie parce qu'ils trouvent une consolation. Et après la consolation ? Et si on n'est pas consolé ? Réponse : «Désolation».

Professeur Jean Kambayi Bwatshia

Directeur du Centre de Recherche sur les Mentalités

et l'Anthropologie Juridique « Eugemonia »