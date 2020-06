Cote d'Ivoire: Don de 32 millions FCFA à Anyama/La Première dame - "Quitter ces zones afin que la vie des enfants soit épargnée"

Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire a apporté sa compassion le mardi 23 juin 2020 aux familles des victimes des inondations en faisant des dons en vivres et non vivres estimés à 32 millions FCfa. La cérémonie a eu lieu à l'église catholique notre dame d'Anyama.

300 sacs de riz de 25 kg, 250 cartons de bidon d'huile, 300 cartons de pâtes alimentaires, 200 matelas, 1000 nattes, et 4 tonnes de sucre, le tout d'une valeur de 25 millions de FCFA, sont les dons indiqués par Sylvie Yao Patricia, directrice de Cabinet de Dominique Ouattara qui la représentait à cette cérémonie.

En plus des dons en vivres et non vivres, les familles des endeuillées ont reçu une enveloppe de 5 millions de FCFA et les familles des blessés, 2 millions FCFA.

Livrant le message de l'épouse du chef de l'État ivoirien, Sylvie Yao Patricia a dit: « Elle nous charge surtout de vous dire Yako pour cette grande perte.

Je voudrais également lancer un appel au nom de Madame la première dame, à nos frères et sœurs qui malheureusement continuent d'occuper les zones à risques, qui vivent encore dans les zones dangereuses, pour la vie de leurs familles, de leurs enfants, madame la première dame vous demande chers parents de quitter ces zones afin que la Côte d'Ivoire ne déplore plus ces tragédies , afin que la vie des enfants soit épargnée même lorsqu'il pleut.

Chers frères et sœurs, il faut entendre cet appel que la première dame vous lance aujourd'hui tout particulièrement ».

Koné Siaka a, au nom des sinistrés, dit : « Nous avons tout perdu, mais par la grâce de Dieu tout puissant, et grâce à cette chaîne de solidarité qui ne cesse de se déployer autour de nous, et avec le soutien des autorités administratives, religieuses et politiques, nous sommes réconfortés.

Votre présence maman Dominique nous soulage davantage. Cependant, nous souhaiterons un recasement et une prise en charge totale de tous les sinistrés".

Amidou Sylla, maire de la commune a exprimé sa reconnaissance : « Au nom de toute la population d'Anyama, nous disons un grand merci à madame la première dame.

À travers elle, à son illustre époux, Monsieur le président de la République son excellence Alassane Ouattara.

Je voudrais adresser mes sincères encouragements à tous nos sinistrés et leur dire que tout ce qui est humainement possible sera fait afin qu'ils oublient quelque peu ce grand malheur qui nous accable tous»