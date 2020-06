Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/COVID-19 - Les populations reçoivent l'appui du ministère de la solidarité

Dans le cadre de l'assistance du gouvernement aux populations ivoiriennes dans ce contexte de crise de sanitaire du à la COVID-19, plus d'une vingtaine d'associations de femmes et de jeunes, de la section locale de l'ordre des sages femmes de Côte d'Ivoire, des familles démunies, des handicapés ainsi que des personnes du troisième âge des deux départements du District Autonome de Yamoussoukro ( Attiégouakro et Yamoussoukro) ont reçu des vivres et non vivres du ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté le jeudi 17 juin 2020, à la résidence privée du ministre Augustin Thiam , gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro.

Ces dons sont composé de 10 cartons de gel de main, 10 cartons de savon liquide , 384 morceaux de savon, 10 cartons de sucre ,10 cartons de tomate , 10 cartons de javel , 20 carton d'huile , 20 chaises d'enfants , 15 packs de farine ,20 packs de sucrerie ,10 paquets de spaguetti ,1 paquet d'essuie tout , 89 sacs de riz et de 32 sceaux à robinet et sceaux classiques .

Remettant cet appui du gouvernement à ses administrés, le ministre -gouvernement Augustin Thiam a invité l'assistance au respect strict des mesures barrières contre cette maladie au COVID- 19, notamment le lavage régulier des mains au savon, tousser ou éternuer dans le coude, maintenir une distance d'au moins un mètre avec les autre personnes, éviter de se toucher les yeux, le nez la bouche, respecter les règles d'hygiène respiratoire.

« Il va falloir que nous apprenions à vivre avec ce virus. Les blancs sont en train de chercher un vaccin, mais en attendant protégeons-nous, protégeons les autres.

Ne vous découragez pas, le gouvernement pense à vous ainsi que le district Autonome de Yamoussoukro » a rassuré le ministre Thiam. Kouakou Amena Micheline présidente des femmes handicapées de Yamoussoukro a, au nom des bénéficiaires salué ce geste du gouvernement ivoirien à sa juste valeur.

Avant de prier pour le président de la République , Alassane Ouattara, ainsi que le chef du gouvernement, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly.